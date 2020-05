iOS : des applications sont remises à jour et on ne sait pas pourquoi

Comme nous l’évoquions dans un précédent article, Apple a récemment publié une nouvelle mise à jour de son système d’exploitation mobile : iOS 13.5. Cette nouvelle version inclut la nouvelle API pour les applications de contact tracing (pour identifier les personnes qui ont été exposées au COVID-19), ainsi qu’une mise à jour de la reconnaissance faciale qui désactive celle-ci lorsque l’utilisateur porte un masque.

Cependant, il est possible que cette mise à jour du système d’exploitation d’Apple ait également apporté un bug qui rend des applications inutilisables et qui est en train de provoquer des réinstallations de mises à jour d’applications sur le système d’exploitation. En effet, comme le rapporte le site MacRumours, de nombreux utilisateurs d’iOS rapportent que l’App Store affiche un nombre anormal (parfois des centaines) de mises à jour d’applications en attente, et que ces listes de mises à jour en attente incluent des applications qui étaient déjà à jour, ou qui ont été téléchargées récemment.

Remise à jour d’applications pour résoudre un bug ?

Pour le moment, il n’y a pas d’explication officielle. Néanmoins, MacRumours pense que cette rafale de mises à jour d’applications pourrait être causée par un bug du système d’exploitation, qui est associé à iOS 13.5. Ce weekend, de nombreux sites ont évoqué un dysfonctionnement qui rend des applications inutilisables. Lors du chargement, le message suivant apparaîtrait : « Cette application n’est plus partagée avec vous. Pour l’utiliser, vous devez l’acheter depuis l’App Store ». La solution que les médias ont trouvée à ce bug, c’est de désinstaller, puis de réinstaller l’application qui ne démarre pas. Et si pour le moment, on ne connait pas la cause précise de ce bug, il semblerait que celui-ci soit dû à un problème au niveau de la fonctionnalité de Partage familial d’Apple.

MacRumours pense que si des mises à jour sont téléchargées sur l’App Store, c’est pour que les applications concernées par ce bug puissent de nouveau être utilisées (il est possible qu’il y ait eu un problème de validité d’un certificat). Mais bien entendu, en attendant les explications officielles d’Apple, tout cela ne reste que des hypothèses.

En tout cas, si vous avez aussi observé un nombre anormal d’applications en attente de mise à jour sur l’App Store, ou si une app refuse démarrer et affiche le message « Cette application n’est plus partagée avec vous. Pour l’utiliser, vous devez l’acheter depuis l’App Store », vous savez maintenant que vous n’êtes pas le seul à rencontrer ce problème (et vous savez quoi faire pour tenter de régler le problème).