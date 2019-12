iOS : la navigation privée arrive sur Google Maps

Pour pouvoir naviguer sur Youtube ou Chrome sans enregistrer d’historique, Google met à disposition son mode « Incognito », censé rendre votre navigation privée. Pour cette fin d’année, le géant de Mountain View en Californie a décidé de lancer ce mode sur une autre de ses applications. Depuis octobre, les utilisateurs Android peuvent désormais y accéder, et on attendait encore de savoir pour quand les utilisateurs iOS allaient être couverts.

Dans une note sur son blog, Google vient de confirmer l’arrivée du mode « Incognito » sur la version iOS de Google Maps. Mais cette annonce n’arrive pas au moment de son lancement : il faudra attendre janvier avant que Google Maps dispose enfin de son mode privé sur les appareils Apple.

Que propose le mode privé sur Maps ?

Comme en octobre dernier, l’annonce devrait encore faire parler d’elle, alors que les suppositions de récupérations des données personnelles n’épargnent pas la société californienne.

Il y a deux mois, Eric Miraglia (Director of Product Management, Privacy and Data Protection Office, chez Google), avait décrit le nouveau mode comme permettant « votre activité Google Maps sur cet appareil, à l’instar des lieux que vous recherchez, ne sera pas enregistrée dans votre compte Google ni utilisée pour personnaliser votre expérience Google Maps. »

Pour défendre la mesure, et éviter toute critique, Google a fait en sorte que son nouveau mode soit aussi accessible que celui disponible sur Chrome et Youtube. Un bon point, alors que Google Maps connaît une méthode assez difficile pour supprimer un historique. Si vous voulez en savoir plus, découvrez notre guide pour savoir comment supprimer son historique sur Google Maps.

« Vous pouvez facilement activer le mode de navigation privée en le sélectionnant dans le menu qui s’affiche lorsque vous appuyez sur la photo de votre profil. Vous pouvez également le désactiver à tout moment pour revenir à une expérience personnalisée avec des recommandations de restaurants, des informations sur votre trajet, et d’autres fonctionnalités personnalisées », ajoutait Eric Miraglia.

Rappelons enfin que les utilisateurs iOS ont connu une autre nouveauté sur l’application Google Maps depuis le mois d’octobre dernier. Ils peuvent désormais profiter de la signalisation d’incidents et de radars sur l’application, une fonctionnalité notamment récupérée de Waze, appartenant à Google depuis 2013.