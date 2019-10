iPad : Apple a une très bonne nouvelle pour les graphistes

Les métiers travaillant dans le graphisme vont être heureux : un nouveau logiciel d’Adobe pourrait être compatible avec les iPad d’Apple, selon un article récemment publié par le média Bloomberg.

Il s’agira bien évidemment d’Illustrator, la référence des logiciels de création graphique vectorielle. Un programme lourd, majoritairement utilisé par les professionnels, et qui n’était pour l’heure accessible qu’à partir d’un Mac dans l’écosystème d’Apple.

Illustrator rejoint Photoshop sur iPad

L’annonce n’est pas encore officielle, et l’on pourrait s’attendre à ce qu’Apple en face part dans un communiqué de presse, ou bien lors d’une nouvelle keynote donnant l’occasion de présenter ses nouveaux AirPods Pro, son nouvel iPad Pro et son MacBook Pro de 16 pouces.

Mais l’actuelle rumeur issue du site de Bloomberg n’arrive pas spécialement au meilleur des moments. En effet, Adobe Photoshop CC n’est encore accessible qu’en bêta, et force est de constater que les bugs sont nombreux sur le logiciel adapté à la tablette d’Apple.

Adobe, grandement intéressé par Apple

Le programme, ayant été déployé de façon plus facile, est sans surprise Photoshop Lightroom. Le logiciel de retouche basique de photo est disponible en version gratuite sur iPad et iPhone. Mais ce n’est pas le seul programme disponible depuis quelque temps dans l’écosystème d’Apple. Il existe également Adobe Fresco (ex « Project Gemini »), une plateforme de dessin.

Se déployer dans la gamme des produits Apple ne profite pas uniquement à la firme de Cupertino. Adobe compte également y trouver des retours, en profitant d’une hausse des souscriptions à son abonnement Creative Cloud, permettant d’accéder aux différents logiciels de la suite Adobe de façon libre, en payant une mensualité. Adobe sait qu’une grande partie des professionnels utilisent des produits de la marque à la pomme, et que convertir ses applications aux nouveaux produits Apple est un vrai investissement stratégique.

On attend pour l’heure à ce que la version définitive et stable d’Adobe Photoshop CC arrive pour cette fin d’année. En attendant la confirmation de l’arrivée d’Illustrator, que l’on imagine bien planifiée pour l’année prochaine.