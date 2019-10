Le plus puissant des chargeurs Apple sera sur le MacBook Pro 16 pouces ?

Apple n’en restera pas qu’aux nouveautés présentées en septembre dernier. Sa première keynote de la rentrée avait été l’occasion de voir se renouveler la gamme d’iPhone, d’Apple Watch et d’un nouvel iPad. Mais au sujet des ordinateurs, rien n’était prévu. Pourtant, cette rentrée 2019 sonne comme l’heure du lancement d’un tout nouveau MacBook Pro pour les plus addicts de la marque. Sa particularité ? Il proposera un écran plus grand que ce qu’il n’en était auparavant : 16 pouces de diagonale.

Pour l’heure, il est intéressant de constater qu’Apple n’a toujours pas déposé de date pour la présentation de son produit, qui devrait accompagner également la mise à niveau des iPad et la présentation d’un nouvel iPad Pro. Aucune invitation n’a pour l’heure était envoyée, mais il ne saurait tarder. D’autant plus qu’une autre nouveauté pourrait arriver : les AirPods 3.

Un chargeur de 96W en approche

Une information est tout de même revenue sur la toile ces dernières heures, en provenance de la Chine. De quoi remettre sur le devant de la scène la présentation pour les semaines qui suivent, d’un tout nouvel ordinateur haut de gamme pour Apple, à l’heure où la presse internationale est davantage tournée sur le test de l’iPhone 11 Pro.

L’information à la une : une photo, de ce qui pourrait ressembler au chargeur du prochain MacBook Pro 16 pouces. Selon les dires de 9to5Mac, qui s’est penché sur un article en provenance du site web chinois Chongdiantou via Weibo, le nouveau laptop s’équiperait d’un chargeur USB-C vers secteur de 96W.

Une donnée à la fois nouvelle mais que peu surprenante : déjà, les modèles 13 et 15 pouces du MacBook Pro différaient dans leurs accessoires au sujet de la puissance de leurs chargeurs. Le MacBook Pro de 13 pouces propose un chargeur de 61W, quand le modèle au-dessus en propose un adaptateur de 87W. Il fallait donc bien que le 16 pouces puisse lui aussi entretenir cette vision de la montée en gamme.

On en sait plus sur le MacBook Pro 16 pouces

Mis à part cette information, les caractéristiques du nouveau MacBook Pro 16 pouces commencent à être importantes sur la toile. Déjà, nous savons que le support physique de l’ordinateur ne sera pas différent du modèle 15 pouces : Apple travaillera simplement à proposer un écran davantage bord à bord, rendant l’ordinateur beaucoup plus esthétique et premium.

Le clavier devrait par ailleurs toujours être emprunté à la technologie en « ciseaux » évitant ainsi le modèle « papillon » tant décrié. Le processeur de la machine devrait se montrer plus performant que ce qu’il en est du modèle 15 pouces, de quoi expliquer un prix qui devrait pour sa part être en forte hausse.