L’iPhone 11 pourrait vous permettre de prendre des photos sous l’eau

Si le concept de la photo sous-marine n’est pas nouveau en lui-même, il serait particulièrement intéressant de voir un constructeur comme Apple se poser la question avec son iPhone 11.

Un iPhone 11 pour les photos sous-marines ?

C’est en tout cas ce que suggère une demande de brevet d’Apple publiée par l’US Patent and Trademark Office le jeudi 28 mars. Baptisé « Submersible Electronic Devices with Imaging Capabilities », le document laisse à penser que la marque à la pomme s’intéresse de près au sujet, si bien qu’elle préparait un iPhone 11 capable de prendre des photos sous l’eau.

Pour ce faire, Apple chercherait à concevoir un dispositif qui est capable de détecter automatiquement si l’utilisateur met son iPhone 11 sous l’eau pour prendre une photo. Si c’est le cas, le système pourrait alors disposer de plusieurs modifications afin que le résultat du cliché soit le plus qualitatif possible, explique Apple Insider, à l’origine de la découverte. Dans ce cas, des capteurs détectent la présence d’eau et détermine ce qui doit être changé pour un rendu convaincant. Cela peut impliquer la modification des spectres de lumières, qui sont logiquement différents lorsque l’iPhone est sous l’eau, mais aussi des capteurs qui analysent la profondeur, le trouble de l’eau ou la pression.

Une fois de plus, il ne s’agit là que d’un brevet déposé par Apple à propos de l’iPhone 11, si bien que la présence d’un tel dispositif de photos sous-marine est encore loin d’être une certitude. Cependant, cela suggère tout de même que le groupe américain souhaite faire évoluer son appareil photo pour que celui-ci embarque de nouvelles fonctionnalités.

Pour rappel, plusieurs rumeurs indiquent qu’Apple dotera son iPhone 11 d’un triple capteur photo carré logé en haut à gauche de l’appareil, ce que le groupe n’a jamais fait jusqu’ici. Il sera intéressant de voir comment le groupe innove alors que son concurrent Huawei vient de dévoiler ses P30 et P30 Pro, deux smartphones dont la qualité photo a été très largement vantée. De plus, la marque chinoise équipe ses téléphones d’un triple capteur, carré, depuis plusieurs modèles déjà, comme c’est le cas sur son Mate 20 Pro.

