iPhone 11 Pro vs Galaxy S10 : quel smartphone choisir ?

Le grand remplaçant de l’iPhone X sorti en 2017 vient d’être présenté à Cupertino, à l’occasion de la keynote de septembre d’Apple. Le nouveau flagship de la marque à la pomme devra se montrer à la hauteur pour venir en débattre, d’un marché de plus en plus concurrentiel et aux technologies de plus en plus poussées. Parmi ses principaux rivaux, l’iPhone 11 Pro devra faire face au Samsung Galaxy S10, lancé en mars dernier. Principal avantage du smartphone sud-coréen : son prix devenu bien plus attractif. Mais face aux dernières nouveautés proposées par Apple, sera-t-il à la hauteur ?

Comme à notre habitude, vous découvrirez dans ce comparatif l’ensemble des différences départageant le Galaxy S10 de l’iPhone 11 Pro. Nous nous pencherons sur leurs caractéristiques esthétiques, leurs performances ainsi que leurs compétences en matière de photo.

Design et écran : iPhone 11 Pro ou Galaxy S10 ?

Premier critère à l’étude dans ce comparatif iPhone 11 Pro vs Galaxy S10, et déjà des premières différences de stratégies entre Apple et Samsung : en lançant le S10, la firme sud-coréenne a clairement affiché son choix d’opter pour un écran le plus borderless possible, en privilégiant un petit pinçon pour y loger son capteur photo selfie.

Sur l’iPhone 11 Pro, l’encoche désormais chère à Apple, est conservée. Il faut dire que la marque souhaite continuer à proposer Face ID sur ses smartphones, alors que Samsung préfère opter pour l’empreinte digitale comme moyen de déverrouillage.

Aux bords inclinés, l’écran du Galaxy S10 est plus grand que celui de l’iPhone 11 : en remplaçant le S9, Samsung a opté pour une dalle de 6,1 pouces. De son côté, l’iPhone 11 Pro reprend les dimensions connues sur l’iPhone XS : un écran de 5,8 pouces. Le choix d’un simple pinçon au lieu d’une encoche se retrouve au sujet de la part d’écran occupant la face avant du smartphone. Le ratio de l’iPhone 11 Pro est aux alentours de 80,4 %, quand celui du Galaxy S10 est à 88,3 %.

Chacun des deux smartphones propose une technologie d’affichage par LED. Seulement Samsung a choisi d’en laisser le développement à AMOLED, avec une technologie baptisée Super Retina XDR, quand Apple travaille avec OLED. A noter qu’Apple se fournit chez Samsung pour son écran, ce dernier étant la référence sur le marché pour ce type de composants.

En reste que leurs résolutions ne seront pas les mêmes entre l’iPhone 11 Pro et le Galaxy S10 : 1440 x 3040 pixels chez Samsung, contre 1125 x 2436 pixels chez Apple. Des résolutions respectives mesurées donc aux alentours de 550 ppi et 463 ppi pour deux smartphones. Poursuivons ce comparatif iPhone 11 Pro vs Galaxy S10 avec l’étanchéité des appareils.

Étanchéité des Galaxy S10 et iPhone 11 Pro

Point souvent oublié mais à prendre en considération en cas d’incident : l’étanchéité des Galaxy S10 et iPhone 11 Pro. Au sujet de la nouvelle gamme de smartphones Apple lancée, la vitre à l’arrière reste en verre, et ses contours conserve leur assemblage en acier inoxydable.

Comme avec son prédécesseur l’iPhone XS, l’iPhone 11 Pro possède la certification IP68, lui permettant de pouvoir être immergé sous l’eau jusqu’à 2 mètres de profondeur et pendant 30 minutes (la garantie IP67 ne revendique qu’un mètre de profondeur). Samsung se positionne au même niveau : son Galaxy S10 est également sous l’assurance IP68. Par ailleurs, Apple veut aller plus loin et revendiquait à l’époque que son iPhone XS pouvait aussi résister au vin, à la bière ainsi qu’à l’eau salée. On retrouve cela également sur le nouvel iPhone 11 Pro.

Comparatif des caractéristiques techniques

Performance : la puce A13 face à l’Exynos 9820

Comparé au nouveau Note 10+ présenté il y a peu et embarquant la nouvelle puce 9825, le S10 présenté en mars dernier propose la version 9820 de son processeur développé en interne Exynos (hors Europe, il est équipé de la puce Snapdragon 855). La différence n’est pas très importante, mais l’avantage d’une gravure en 7 nm au lieu de 8 pour le SoC 9825 lui permet des performances supérieures et moins énergivores.

Dans ce comparatif iPhone 11 Pro vs Galaxy S10, l’avantage est clairement à Apple, et le fabricant n’a pas manqué de l’afficher lors de sa Keynote : sa nouvelle puce A13, gravée en 7 nm, propose des performances plus supérieures à celles de l’iPhone XS et de sa puce A12 Bionic. Sa consommation d’énergie baisse de quelques points, lui permettant de garantir une meilleure autonomie d’utilisation. Pour les gamers, la nouvelle génération d’iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max est un régal, loin devant le Galaxy S10 de Samsung.

Stockage

Pour pouvoir emporter ses applications et dossiers multimédias, Samsung sera plus intéressant. La version d’entrée de gamme du S10 emporte 128 Go de stockage, alors que l’iPhone 11 Pro n’en propose que 64 Go. Par ailleurs, Apple a davantage travailler les déclinaisons de son modèle, qui sera proposé également en 256 et 512 Go. Pour sa part, le S10 est disponible dans une seule autre version, de 512 Go.

L’avantage sera tout de même accordé à Samsung, qui propose d’intégrer une carte micro-SD dans son terminal. Apple, comme à son habitude, ne le propose pas et encourage davantage le stockage en ligne via son iCloud. Pour ceux qui veulent stocker jusqu’à 512 Go sur iCloud, la facture mensuelle pour l’abonnement peut rapidement devenir assez salée. Pour ceux qui veulent maîtriser leur budget, ce comparatif iPhone 11 Pro vs Galaxy S10 donne l’avantage à Samsung sur le stockage.

Batterie et chargement

Parmi les nombreuses rumeurs circulant sur le sujet de l’iPhone 11 avant sa sortie, la recharge inversée été vue parmi les grandes nouveautés de l’iPhone 11 Pro. Mais la réponse officielle a été tout autre, comme l’avait prédit le spécialiste d’Apple Ming-Chi Kuo : Apple ne propose pas le dispositif pour ses iPhone 11, vis-à-vis de Samsung et son Wireless PowerShare, sa recharge inversée de 9W. C’est un avantage incontestable pour le Samsung Galaxy S10 vs l’iPhone 11 Pro, que l’on retrouve également sur d’autres smartphones Android.

Au sujet de la batterie justement, l’iPhone 11 Pro embarque une batterie 3190 mAh, alors que le Galaxy S10 propose un bloc de 3400 mAh : difficile de comparer ces chiffres puisque la réalité dépend de la consommation réelle de chaque smartphone. Pour la marque à la pomme, la progression est toutefois importante par rapport à son précédent modèle : son iPhone XS embarquait une batterie estimée à 2658 mAh, ce qui lui assure désormais une augmentation de 4 heures de son autonomie sur l’iPhone 11 Pro (et même 5 heures sur la version 11 Pro Max, comme vous pouvez le voir dans aussi notre comparatif iPhone 11 vs iPhone 11 Pro).

Dernier point concernant la recharge : chacun des deux terminaux propose bien évidemment une charge rapide. Livré de série, le câble du Galaxy S10 propose 15 W de puissance. Chez Apple, on retrouvera une recharge maximale de 18W grâce à un chargeur livré de série. C’est plutôt agréable puisque les précédents iPhone XS ne venaient pas avec ce chargeur, et devaient se contenter de 5W.

Android 9 vs iOS 13

Au sujet du système d’exploitation, Apple proposera iOS 13 sur son nouvel iPhone 11 Pro. Le système d’exploitation d’Apple a publié sa version stable depuis la keynote du 10 septembre, et l’iPhone 11 Pro en sera doté de base. Du côté de Samsung, c’est toujours Android Pie 9.0 qui équipe le Galaxy S10. L’interface possède la surcouche OneUI développée par la firme sud-coréenne.

D’ici la fin de l’année ou le début de l’année prochaine, le smartphone devrait pouvoir télécharger Android 10, qui vient de débuter son déploiement depuis le 3 septembre sur la gamme de Google Pixel. Difficile pour autant d’offrir un comparatif entre l’iPhone 11 Pro et le Galaxy S10 sur ce point là – tout est subjectif.

Appareil photo : iPhone 11 Pro ou Galaxy S10 ?

Un nouveau module de trois capteurs chez Apple, un match serré ?

Pour la sortie de ses nouveaux iPhone 2019, Apple a mis l’accent sur la photographie, en équipant ses nouveaux iPhone 11 Pro et 11 Pro Max de trois capteurs photo à l’arrière de l’appareil. Sous forme d’un module carré, le bloc est forcément moins discret que l’ancien double capteurs de l’iPhone XS, mais ses capacités sont en net progrès. On notera l’apparition d’un capteur ultra grand-angle qui a fait sensation lors de la keynote.

Un capteur classique 26 mm ouvrant à f/1.8 (12 MP)

Un capteur ultra grand-angle 13 mm ouvrant à f/2.4 de 120° (12 MP)

Un capteur zoom 2x de 52 mm (zoom optique) ouvrant à f/2.0 (12 MP)

Avec ses trois modules 12 MP, le smartphone devrait véritablement concurrencer Samsung, qui jusque-là était considéré comme l’un des meilleurs sur la photographie. La barre est haute, tant les performances du S10 font figurer l’appareil parmi les meilleurs photophones du marché, avec le Google Pixel 3 et le Huawei P30 Pro. On rappellera que la puce A13 Bionic permet encore d’améliorer le traitement des images et vidéos. Sur l’iPhone 11 Pro, l’utilisateur peut aussi bien filmer en 4K avec l’appareil à l’avant et celui à l’arrière.

En parlant du Galaxy S10, son triple module se montre équivalent en matière de résolution (12 MP), excepté pour son ultra grand-angle de 16 MP. Son capteur principal de 12 MP possède une focale de 26 mm, quand son zoom optique 2x propose une focale de 52 mm. Le match est serré, rendez-vous dans notre test pour les départager.

Comparatif des prix : Galaxy S10 ou iPhone 11 Pro ?

Le dernier point à aborder dans ce comparatif concerne bien évidemment les prix des deux flagship. La sortie moins récente du Galaxy S10 lui donne un avantage certain : le prix a baissé depuis sa sortie, proposant actuellement le smartphone à seulement 600 euros, au lieu de ses 909 euros de départ pour la version avec 128 Go de stockage.

Au sujet de l’iPhone 11 Pro, ses tarifs débutent à 1159 euros pour la version 128 Go et ses 6 Go RAM. Pour opter pour les versions 256 et 512 Go, il faudra débourser respectivement 1329 et 1559 euros. Sans surprise, Apple est donc sensiblement plus cher que Samsung sur sa gamme de produits les plus premium. Le géant américain a toutefois décidé de ne pas augmenter les tarifs de ses iPhone 11 Pro par rapport aux précédents iPhone XS, en raison d’une vive critique venue de la part du marché asiatique – l’un de ses leviers de croissance pour les années à venir.

Meilleur prix pour l’iPhone 11 Pro :

Meilleur prix pour le Galaxy S10 :

Conclusion : quel smartphone choisir entre le Galaxy S10 et l’iPhone 11 ?

Pour conclure ce comparatif entre l’iPhone 11 Pro et le Galaxy S10, il est difficile de choisir entre les deux produits. Au niveau du prix, le Samsung Galaxy S10 a déjà vu une baisse importante depuis sa sortie, en mars dernier. Il faut dire que sur Android, la concurrence ne manque pas, ce qui oblige le coréen a rapidement faire chuter ses tarifs pour assurer sa place de numéro un mondial.

De l’autre côté, Apple frappe un grand coup pour la fin d’année avec un nouvel iPhone 11 Pro qui est plus puissant à tous les niveaux : il se met à la hauteur de la concurrence sur la photo, il offre une puce encore plus puissante et son autonomie est rallongée. Si au niveau du design, Samsung et Apple sont vraiment à la pointe de ce qui se fait aujourd’hui, il faudra donc départager ces deux produits sur l’appréciation Android vs iOS 13.

Et vous, êtes vous plutôt iPhone 11 Pro ou Galaxy S10 ?