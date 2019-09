iPhone 11 vs iPhone XR : faut-il choisir le nouveau modèle ?

Les rumeurs ont dit vrai, l’iPhone 11 est le digne successeur de l’iPhone XR. Mais contrairement à l’iPhone XS qui a disparu du catalogue Apple, l’iPhone XR reste bel et bien disponible au grand public. Quelles sont les différences entre ces deux modèles les plus accessibles dans la gamme du fabricant américain ? Voici notre comparatif entre l’iPhone 11 et l’iPhone XR.

Comme chaque année, Apple profite de la keynote de la rentrée pour dévoiler une gamme d’iPhone mise à jour. En 2019, on a vu l’apparition des modèles iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max, les successeurs respectifs des iPhone XR, iPhone XS et iPhone XS Max. Si l’iPhone XR se positionne comme le plus populaire de la génération 2018, peut-il encore faire de l’ombre au nouvel iPhone 11 ? Notre comparatif énumère les grandes différences sur chacun des points importants.

Comparatif iPhone 11 ou iPhone XR

Différences sur le design

Dans sa nouvelle génération d’iPhone, Apple a décidé de conserver la version plus accessible sous le nom d’iPhone 11 – avec un écran IPS LCD. Il se distingue ainsi du reste de la gamme (iPhone 11 Pro et 11 Pro Max) sur ce point puisque ces derniers sont équipés d’un écran OLED bien plus abouti. Ceci dit, cela permet à l’iPhone 11 – et à l’iPhone XR de 2018 – de voir leur prix baisser sensiblement grâce à cette technologie.

Pour débuter ce long comparatif entre l’iPhone 11 et l’iPhone XR, on remarquera que la taille des écrans LCD de ces deux smartphones est la même : la diagonale fait 6,1 pouces et le boitier conserve les mêmes dimensions (150,9 x 75,7 x 8,3 mm). Mieux encore, le poids de l’iPhone 11 et de l’iPhone XR est exactement le même, au gramme près (194 grammes).

Sans rentrer trop dans le détail, on notera aussi que la définition (1 792 x 828 pixels), le contraste (1 400:1) ou encore la luminosité (625 nits) sont exactement les mêmes de l’iPhone XR à l’iPhone 11. Seule petite différence entre les deux, l’iPhone 11 est certifié IP68 contre IP67 pour l’iPhone XR. Autrement dit, le nouveau smartphone est résistant jusqu’à 2 mètres sous l’eau pendant 30 minutes, contre seulement 1 mètre pour la version 2018.

Au delà de l’écran, le design global de ces iPhone 11 et iPhone XR est très légèrement différent. Certes, on retrouve toujours la présence de l’encoche, les surfaces en verre (avant et arrière) et la bordure en aluminium, mais le dos de l’iPhone 11 a quelques différences marquées : l’emplacement pour les capteurs photos s’agrandit par rapport à celui de l’iPhone XR, et le logo Apple est désormais centré au milieu du téléphone.

Le dernier point de notre comparatif du design entre l’iPhone 11 et l’iPhone XR concerne les coloris. Le nouvel iPhone 2019 arrive dans des tons assez pâles avec des versions en noir, blanc, jaune, rouge, vert et mauve. Quant à l’iPhone XR, il est disponible en noir, blanc, jaune, rouge, bleu et corail – des couleurs plus éclatantes.

Une puce améliorée sur l’iPhone 11

Ces dernières années, Apple a vraiment fait un effort sur ses puces, qui permettent d’offrir toute la puissance à ses smartphones. En sortant l’iPhone XR en 2018, il avait déjà frappé fort puisque la puce A12 Bionic de l’époque est encore considérée aujourd’hui comme la meilleure du marché, devant les nouvelles puces de Qualcomm (Snapdragon 855) ou la Kirin 980 de Huawei. Elle est non seulement plus puissante et moins énergivore, mais elle intègre aussi une couche d’intelligence artificielle (Neural Engine) qui permet d’optimiser l’efficacité de cette dernière.

Les rumeurs couraient qu’une nouvelle puce serait dévoilée cette année, et ça n’a pas manqué : Apple a dévoilé la puce A13 Bionic, un processeur encore plus puissant qui équipe la nouvelle génération d’iPhone 11. Clairement, l’iPhone 11 devient le plus puissant du marché, devant l’iPhone XR. Pour ceux qui plébiscitent les jeux sur mobile, ou des applications lourdes, c’est le luxe ultime.

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus qui sert de comparatif entre l’iPhone 11, l’iPhone XR et les concurrents, Apple est donc un cran au dessus de la concurrence. Ce qui est agréable, c’est que l’iPhone 11 est le seul appareil de la nouvelle génération à être inférieur aux 1 000€ (il commence à partir de 809€, voir la section dédiée aux prix plus bas sur cette page) et il bénéficie quand même de la pleine puissance.

On peut également rappeler que l’iPhone 11 vient avec 4 Go de RAM, contre seulement 3 Go de mémoire vive pour l’iPhone XR. Le nouvel iPhone permet donc d’améliorer encore les performances du téléphone. De ce point de vue là, il est évident que le nouvel iPhone 11 est plus performant mais un utilisateur classique ne remarquera pas forcément la différence.

Un capteur photo qui change tout

En 2019, Apple a voulu montrait qu’il savait être à la hauteur de la concurrence (sur Android) pour les photos. Si l’iPhone XR était équipé d’un seul capteur photo à l’arrière, le nouvel iPhone 11 s’accompagne d’un double capteur photo avec une technologie ultra grand-angle qui a impressionné le public lors de la présentation du produit. Ce dernier permet de prendre des photos avec un angle de 120 degrés, ce qui est pratique pour les photos de paysages ou les photos dans des espaces restreints.

Offre photo de l’iPhone 11 :

Capteur grand-angle (f/1,8)

Capteur ultra grand-angle (f/2,4)

Offre photo de l’iPhone XR :

Capteur grand-angle (f/1,8)

Que ce soit sur l’iPhone 11 ou l’iPhone XR, tous les capteurs à l’arrière font 12 MPx. Sur l’iPhone XR, le capteur photo à l’avant (pour les selfies) se contentait de 7 MPx, ce qui a été amélioré sur l’iPhone 11 qui possède désormais un capteur de 12 MPx à l’avant. Le mode grand angle est aussi disponible sur celui-ci.

Autre point où l’iPhone 11 diffère de l’iPhone XR, c’est est au niveau du traitement des images et des vidéos. Apple a annoncé de nouveaux modes assez utiles pour concurrencer ses rivaux directs. On retrouve désormais un mode nuit efficace sans besoin de flash ainsi qu’un mode portrait plus précis – y compris sur les animaux.

Concernant la vidéo, l’iPhone XR et l’iPhone 11 restent assez similaires. Ils filment tous deux en 4K jusqu’à 60 images par seconde, en slow motion à 120 ou 240 images par seconde et ils possèdent tous deux un module de stabilisation optique. A noter que le capteur photo selfie sur l’avant de l’iPhone 11 est désormais capables de filmer en 4K à 60 images par secondes, ce qui n’était pas le cas de l’iPhone XR.

Autonomie et batterie

Sur les deux dernières années, Apple a fait des efforts sur l’autonomie de ses iPhone. En l’occurrence, l’iPhone XR pouvait se targuer d’avoir 1,5 heure d’autonomie de plus que l’iPhone 8 Plus. Cette année, l’iPhone 11 va encore plus loin puisqu’il dure 1 heure de plus que l’iPhone XR. En revanche, Apple ne donne aucune information sur l’autonomie moyenne des smartphones. Cela permet toutefois de durer plus d’une journée et demie en cas d’utilisation normale de ces appareils.

Dans les caractéristiques techniques qui ont été publiées sur le site officiel de la marque à la pomme, on peut comparer la performance de l’iPhone 11 et de l’iPhone XR sur deux utilisations : lecture vidéo et lecture audio. Au final, la différence s’avère assez peu significative. De même, une heure d’autonomie en plus pour l’iPhone 11 n’est pas si importante, d’autant plus que cela dépend vraiment de l’utilisation qu’on en fait.

Lecture vidéo : 17h pour l’iPhone 11, 16h pour l’iPhone XR

Lecture audio : 65h pour l’iPhone 11, 65h pour l’iPhone XR

Pour continuer de comparatif entre l’iPhone 11 et l’iPhone XR, on peut également souligner que ni l’iPhone 11, ni l’iPhone XR n’ont de chargeur 18W dans la boite et qu’ils doivent donc se contenter du classique 5W. C’est dommage, d’autant plus que les plus premium iPhone 11 Pro et 11 Pro Max sont équipés de ce chargeur. Il faudra donc débourser 35€ en plus pour bénéficier d’une charge plus rapide.

Prix : Apple a repensé sa stratégie

Pour conclure le comparatif entre iPhone 11 et iPhone XR, il faut en venir au prix. Sans surprise, l’appareil plus récent est plus onéreux que le précédent modèle. Au delà de l’appareil en lui-même, c’est également la capacité de stockage qui influence le tarif de chacun des produits. Pour ce qui concerne l’iPhone 11, il se décline avec un format de 64 Go, 128 Go ou 256 Go. Seuls les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max bénéficient d’une capacité jusqu’à 512 Go. De son côté, l’iPhone XR arrive en 64 Go ou 128 Go.

Il est intéressant de noter que l’iPhone 11 au format 64 Go est vendu pour 809€, soit 50€ de moins que l’iPhone XR 64 Go au moment de sa sortie. Avec la sortie de la nouvelle génération d’iPhone, l’iPhone XR de 64 Go est depuis tombé à 709€, soit 100€ de moins que l’iPhone 11. Au delà de ces modèles de base, la version 128 Go de l’iPhone 11 est à 859€, et la version 256 Go à 979€. Tous les modèles restent inférieurs aux 1 000€, contrairement à l’iPhone 11 Pro qui commence à 1 159€ pour la version 64 Go. Quant à l’iPhone XR, le prix pour la version 128 Go est de 759€.

Au niveau du rapport qualité prix, il est évident que l’iPhone 11 va connaître un plus vif succès que l’iPhone XR. Toutefois, il ne serait pas surprenant de voir l’iPhone XR progressivement baisser son prix lors d’opérations promotionnelles, ce qui pourrait le rendre bien plus attractif. Pour rappel, il a déjà été aperçu il y a quelques mois à moins de 700€, il pourrait donc tomber sous les 600€ dans les mois à venir. Pour en savoir plus sur la nouvelle gamme d’iPhone 2019, vous pouvez consulter notre comparatif iPhone 11 vs iPhone 11 Pro.