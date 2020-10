iPhone 12/iPhone 12 mini : des batteries plus petites… que celle de l’iPhone 11 !

Vous le savez forcément, Apple a tout récemment officialisé sa nouvelle gamme d’iPhone 12. Une gamme composée de quatre modèle distincts, avec d’un côté les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, et de l’autre, les iPhone 12 et le très attendu iPhone 12 mini. Si Apple a déjà livré de nombreux détails concernant ses nouveaux terminaux, on en sait aujourd’hui un peu plus concernant les batteries embarquées.

La batterie des nouveaux iPhone 12 en question

En effet, le nouvel iPhone 12 va embarquer une batterie d’une capacité de 2 815 mAh, soit un peu moins que celle de l’iPhone 11, qui affiche 3 110 mAh. En ce qui concerne l’iPhone 12 mini, la batterie offrira une puissance de 2 227 mAh. A titre de comparaison, l’autre « petit » iPhone, à savoir le nouvel iPhone SE, intègre une batterie de 1 821 mAh. Rappelons toutefois que le nouvel iPhone 12 mini est plus puissant, et qu’il dispose d’un écran (OLED) plus large.

Sur son site officiel, Apple a d’ores et déjà annoncé que l’iPhone 12 mini offrira une autonomie un peu plus faible que les autres déclinaisons de l’iPhone 12. En ce qui concerne la RAM embarquée, les nouveaux iPhone 12 et iPhone 12 mini disposeront tous deux d’un total de 4 Go de RAM.

Du côté de l’iPhone 12 Pro Max, des documents de la TENAA permettent de découvrir que le smartphone embarquera une batterie de 3 687 mAh, soit un bloc plus compact que celui embarqué par l’iPhone 11 Pro Max, affichant une capacité de 3 969 mAh. Là encore, malgré une petite perte de capacité, Apple promet que le nouvel iPhone offrira une autonomie identique, grâce notamment à diverses optimisations au niveau de l’OS. Du côté de la RAM, l’iPhone 12 Pro Max sera doté de 6 Go de RAM.

Rappelons que les iPhone 12 et iPhone 12 Pro seront commercialisés officiellement ce vendredi 23 octobre, tandis qu’il faudra patienter jusqu’au 13 novembre pour mettre la main sur le modèle Pro Max et la déclinaison mini.