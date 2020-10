iPhone 12 : les précommandes démarrent fort

Après nous avoir fait attendre plus longtemps que d’habitude, Apple a enfin levé le voile sur ses nouveaux iPhone durant une keynote le 13 octobre. Avec ces appareils, l’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max, Apple a mis l’accent sur la 5G, puisqu’il s’agit de ses premiers modèles prenant en charge cette nouvelle génération de connectivité.

Les iPhone 12 profitent également d’un nouveau processeur, l’A14 Bionic. Et grâce au retour de MagSafe, de nouveaux types d’accessoires sont pris en charge. Depuis le 16 octobre, il est possible de les précommander l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro.

Et visiblement, les premiers indicateurs sont déjà très encourageants pour Apple. En tout cas, c’est ce qui est suggéré par un article de 9to5Mac. Relayant une note qui aurait été rédigée par le célèbre analyste Ming Chi Kuo, le site indique que le volume des précommandes de l’iPhone 12 serait déjà deux fois plus élevé que celui de l’iPhone 11 en 2019, pour les premières 24 heures.

Plus précisément, 2 millions d’iPhone 12 auraient été précommandés en 24 heures, contre 800 000 unités pour l’iPhone 11 en 2019.

Les premiers iPhone 5G d’Apple bientôt sur le marché

L’article de 9to5Mac indique également que la demande pour l’iPhone 12 Pro sera plus élevée que prévu. Les prévisions de Kuo indiqueraient que l’iPhone 12 aura une part de 30 à 35 % sur les ventes des nouveaux iPhone. La part de l’iPhone 12 Pro serait également de 30 à 35 %. L’iPhone 12 mini aurait une part de 10 à 15 %. Et la part de l’iPhone 12 Pro Max serait de 15 à 20 %.

La différence entre l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini est la taille de l’écran. En effet, ce dernier a un format compact avec un petit écran de 5,4 pouces. L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro ont la même taille d’écran (6,1 pouces). Mais l’iPhone 12 Pro a une meilleure combinaison de caméras sur le dos et bénéficie d’un scanner LiDAR comme l’iPad Pro 2020. L’iPhone 12 Pro Max a quasiment la même fiche technique que l’iPhone 12 Pro, mais a un écran plus grand avec une diagonale de 6,7 pouces.

Les précommandes de l’iPhone 12 mini et de l’iPhone 12 Pro Max débuteront le 6 novembre et ceux-ci seront commercialisés à partir du 13 novembre.

Sinon, on rappelle qu’en plus de ses nouveaux iPhone, Apple a aussi levé le voile sur une nouvelle enceinte connectée : l’HomePod mini. Par rapport à l’HomePod, il s’agit d’un produit plus compact qui a aussi un prix nettement plus abordable, ce qui pourrait aider Apple à concurrencer les offres de Google et d’Amazon sur ce marché. Et au mois de septembre, Apple a aussi dévoilé deux nouvelles montres Apple Watch ainsi que de nouvelles tablettes iPad.