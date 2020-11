iPhone 12 Pro : le smartphone coûterait « seulement » 406 dollars à produire

C’est fait, l’intégralité de la gamme iPhone 12 est désormais disponible à la vente. Il est donc possible de passer Noël en compagnie du très réussi iPhone 12, mais également du tout petit iPhone 12 mini, idéal pour ceux qui n’en peuvent plus de devoir manipuler leur smartphone à deux mains.

L’iPhone 12 Pro ne coûte « que 406 dollars » à produire ?

Depuis peu, c’est l’iPhone 12 Pro qui est proposé par Apple, à partir de 1159€ en France. Un smartphone (également décliné en version Max) qui se pare d’un module photo composé de trois capteurs, contre deux « seulement » pour l’iPhone 12 et la déclinaison mini. Selon NikkeiAsia, la production de la version « Pro » de l’iPhone 12 coûterait à Apple… 406 dollars.

Précisons bien ici qu’il s’agit du coût de production « brut », soit le prix des différentes pièces qui composent l’iPhone 12 Pro. Il s’agit donc simplement ici d’additionner les prix des différents composants, sans prendre en compte le moindre élément supplémentaire (R&D, marketing, assemblage, salaires des employés…).

Par ailleurs, Techno Solutions précise que si pour beaucoup, l’iPhone est « fabriqué en Chine« , cela n’est pas tout à fait exact. En effet, beaucoup d’iPhone sont assemblés en Inde, et une partie d’entre eux sont assemblés en Chine.

De même, du côté des composants, une large partie d’entre eux (26,8%) provient de Corée du Sud (via LG et Samsung notamment pour les dalles OLED). Environ 21,9% des composants sont d’origine américaine et européenne. Toujours en ce qui concerne les composants de l’iPhone 12 Pro, seulement 4,6% d’entre eux sont « made in China« .