Apple éprouverait-il des difficultés à développer ses accessoires intégrant des batteries ? Alors que le projet AirPower (chargeur sans fil made in Apple) est abandonné, l’entreprise lance un programme de remplacement gratuit de ses coques pour iPhone intégrant une batterie.

Souvent moquées pour leur format volumineux, ces coques (intégrant une batterie au dos du smartphone) permettent en théorie d’allonger l’autonomie de l’iPhone sans transporter de batterie externe. En théorie… Car de nombreux utilisateurs ont signalé des problèmes de recharge sur trois modèles : l’iPhone XS, l’iPhone XS Max et l’iPhone XR.

Batteries défecteuses mais pas dangereuses

Selon les utilisateurs touchés, la Smart Battery Case ne recharge plus du tout, ou partiellement. Suite à la multiplication des signalements, Apple reconnaît l’existence de ces problèmes dans un communiqué officiel. L’entreprise précise que les coques (fabriquées entre janvier et octobre 2019) pour iPhone XS, XS Max et XR sont concernées. Elle indique :

La Smart Battery Case ne se charge pas ou se charge par intermittence lorsqu’elle est branchée à une source d’alimentation.

La Smart Battery Case ne charge pas l’iPhone ou le charge par intermittence.

Apple se veut rassurante : si les batteries rencontrent des problèmes de charge, elles ne présentent aucun risque d’explosion puisqu’il « ne s’agit pas d’un problème de sécurité » mais d’un défaut de fabrication. Pour corriger le problème, Apple lance un programme de remplacement.

Comment remplacer sa Smart Battery Case ?

Pour pouvoir remplacer une coque défectueuse, Apple recommande à ses clients de se rendre dans un Apple Store ou chez un revendeur agréé (si possible avec un rendez-vous afin de limiter votre temps d’attente). Apple conseille même de téléphoner auparavant à son service client pour bien s’assurer que la coque est éligible. Le remplacement est possible pendant deux ans à compter de la date d’achat du produit. L’opération est totalement gratuite. Rappelons que la Smart Battery Case est commercialisée à 129 euros tout de même.

Les batteries, ces petites choses fragiles

La fragilité des batteries peut poser beaucoup de problèmes aux géants de la tech. Si Apple doit gérer un désagrément lié à un accessoire, d’autres marques ont connu des épisodes plus sombres. On pense bien évidemment à Samsung et au cauchemar des Galaxy Note 7 pour le moins explosifs. Le coréen a dû gérer (à merveille, soulignons-le) l’un des plus gros fiascos de l’industrie de la tech essuyant les plâtres pour ses concurrents.

Car la principale contrainte des batteries réside dans le bon ratio taille/température. Or, dans la course aux smartphones toujours plus fins, Samsung s’est prix les pieds dans le tapis. En voulant réduire au maximum le châssis de son Note 7, Samsung a mal estimé la dissipation de la chaleur. Boum ! Une bonne leçon que les concurrents semblent avoir apprise. Enfin, presque.