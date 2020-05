iPhone SE (2020) : Apple serait prêt à sacrifier ses bénéfices pour être plus compétitif

2020 est une année particulière pour Apple. Dans quelques mois, la firme de Cupertino devrait présenter ses premiers iPhone 5G. Et en attendant, celle-ci a lancé l’iPhone SE (2020), qui est un smartphone compact et abordable, mais qui utilise la même puce A13 Bionic que l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro. Dans un précédent article, nous évoquions le fait qu’avec cet iPhone milieu de gamme, Apple compte convaincre des utilisateurs d’Android de basculer vers iOS.

En effet, étant donné que son prix est moins élevé par rapport à ceux des autres iPhone, l’iPhone SE (2020) pourrait attirer des clients qui ne sont pas prêts à débourser plus de 500 euros pour un smartphone. Et si le prix de l’iPhone SE est déjà relativement bas, Apple pourrait encore faire un effort pour que cet appareil soit plus abordable qu’il ne l’est déjà.

C’est en tout cas ce qui est suggéré par un article publié cette semaine par le site Apple Insider. Ce dernier indique avoir pu accéder à une note de la banque d’investissement Piper Sandler. Cette note suggèrerait qu’Apple pourrait baisser le prix de l’iPhone SE (2020). Cette hypothèse est basée sur une analyse du site Nikkei, qui avait indiqué que le coût de fabrication d’un iPhone SE serait relativement bas, permettant à Apple de maximiser ses marges.

Une baisse de prix pour doper les services ?

La note relayée par Apple Insider indiquerait qu’Apple serait prêt à sacrifier une partie de ses marges sur l’iPhone SE (2020) pour pouvoir en vendre plus. L’objectif : acquérir plus de nouveaux utilisateurs pour l’écosystème de la firme, lesquels seront susceptibles d’utiliser les services payants comme Apple Music, Apple TV+ ou encore Apple Arcade. Mais une baisse du prix de l’iPhone SE (2020) permettrait également à Apple d’être encore plus compétitif sur le marché des smartphones milieu de gamme, contre les fabricants d’appareils Android comme Samsung, Xiaomi, ou Oppo.

Sinon, l’article d’Apple Insider indique aussi qu’Apple pourrait réduire les risques liés à la guerre commerciale entre Washington et Pékin en produisant 20 % de ses iPhone SE (2020) en Inde (au lieu de la Chine).

Mais bien entendu, pour le moment, toutes ces informations ne sont pas officielles. Et de ce fait, celles-ci sont encore à considérer avec une extrême prudence. En tout cas, étant donné le contexte économique actuel, une petite baisse du prix de l’iPhone SE pourrait aider Apple à en vendre plus.