iPhone XR, Galaxy S9, OnePlus 6T… les offres immanquables des Rakuten Days

Jusqu’à ce soir minuit, les membres du Club Rakuten ont droit à la multiplication des Super Points. Pour faire simple, chaque commande vous donne droit à plus de bons d’achat sur les prochaines, et cela en bonus des ventes flash de la journée. Pour vous inscrire au Club Rakuten, c’est ici que ça se passe (gratuit et sans engagement).

La super offre du jour concerne le tout nouvel iPhone XR rouge (modèle 64 Go) qui voit son prix chuter à 745€ (au lieu de 859€) et vous pouvez recevoir jusqu’à 111,75€ en bons d’achat valables sur vos prochaines commandes. Si vous vouliez changer d’iPhone, c’est une occasion en or.

Le modèle précédent, l’iPhone X est quant à lui proposé à 815€, avec en bonus jusqu’à 122,25€ en bons d’achat. C’est aussi une très belle réduction, rare sur les produits Apple.

Si vous êtes du côté Android, nous avons déniché deux offres très intéressantes. La première concerne le OnePlus 6T qui voit son prix chuter à 475€ au lieu de 539€, avec 71,25€ remboursés en Super Points. Ce smartphone propose des caractéristiques d’un haut de gamme à prix bas, et il nous a convaincus lors de notre test.

La seconde offre sur les smartphones Android concerne le Samsung Galaxy S9 qui voit son prix tomber à 467€. Pour rappel, lors de son lancement le S9 valait 899€. Si vous le commandez, vous pouvez recevoir jusqu’à 70,05€ en SuperPoints.

Trois offres hors smartphones sont également intéressantes :

Mentions Légales : Multiplicateur de Super Points valable sur inscription au Club R le mercredi 12 décembre 2018 de 00h00 GMT +1 à 23h59 GMT +1 dans la limite de 10 000 Super Points par utilisateur, sur l’ensemble du site Rakuten, à l’exception des produits de la catégorie » Livres neufs » et des produits assimilables dans la limite des stocks disponibles, frais de port non inclus. Ces Super Points sont validés et utilisables à compter du 3ème jour suivant la date à laquelle la bonne réception du ou des articles a été confirmée et valables pendant une durée de trente (30) jours. Aucune transaction effectuée dans le cadre d’une activité commerciale ne donnera droit aux Super Points. Opération non cumulable avec toute autre opération Super Points valable sur la même période. Pour plus d’informations sur les Super Points et les statuts, vous pouvez consulter le règlement : https://fr.shopping.rakuten.com/newhelp/reglement-club/.

Article sponsorisé par Rakuten