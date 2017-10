iPhonegate : des problèmes de batterie sur l’iPhone 8 ?

Apple se retrouvera-t-il confronté à un problème de batterie comme Samsung avec son Galaxy Note 7 ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais plusieurs cas d’iPhone en très mauvais état sont pour le moins inquiétants.

On se souvient tous du fiasco du Galaxy Note 7 de Samsung qui avait connu un problème de batteries explosives. Apple en avait profité pour se moquer de son plus gros concurrent à l’époque, une stratégie risquée car aucune société n’est à l’abri d’un souci technique. Apple pourrait d’ailleurs en faire les frais car plusieurs cas d’iPhone 8 en piteux état sont en train de remonter sur les réseaux sociaux et une nouvelle fois, c’est la batterie qui serait responsable…

Plusieurs iPhone 8 auraient « gonflé » en charge

Tout a commencé lorsqu’une utilisatrice d’iPhone 8, fraichement acheté, a décidé de recharger son téléphone, elle a soudain constaté que son smartphone gonflait, jusqu’à finalement se rompre au niveau de la jointure des deux faces. (Voir la photo ci-dessous). Frustrée d’avoir investi dans le smartphone et de vivre une telle mésaventure après si peu de temps, l’acheteuse a publié les clichés sur les réseaux sociaux. Assez rapidement d’autres utilisateurs ont fait part de mésaventures similaires dans plusieurs pays.

Ifeng a indiqué via TNW : « Le téléphone appartenait à Mme Wu, qui a récemment renouvelé son contrat téléphonique et acheté un iPhone 8 Plus couleur or rose de 64 Go.Le problème est apparu cinq jours après l’achat du téléphone. Wu a mis son téléphone en charge, en utilisant le câble et l’adaptateur fournis. Au bout de trois minutes, elle signale avoir vu le panneau avant s’enfler et se détacher complètement de l’appareil ».

Simple défaut de fabrication ou iPhoneGate ?

Toujours d’après la même source: « Selon plusieurs points de vente taïwanais, le téléphone a ensuite été récupéré par l’opérateur et expédié à Apple pour analyse ». Preuve qu’Apple prend très au sérieux ces cas, afin de ne pas vivre le cauchemar de Samsung à son tour, d’autant que la firme de Cupertino mise très gros avec ses nouveaux modèles.

Il est donc encore trop tôt pour vraiment parler d’iPhonegate, car il est assez normal que durant la production d’un nouveau terminal, produit en millions d’exemplaires, que certains connaîtront malheureusement des défauts de fabrication, plus ou moins spectaculaires. Il convient toutefois de rester vigilant sur ce point, puisque plusieurs cas concernant exactement même problème ont été signalés à Taïwan, à Hong Kong et au Japon pour l’instant. Affaire à suivre !