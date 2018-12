Jailbreak iOS : fin de partie pour Cydia

C’était le passage incontournable de ceux parmi les utilisateurs d’iPhone qui ne se contentaient pas des applications officielles, où qui ne supportaient pas le monopole impitoyable d’Apple sur le marché des applications. Cydia, la boutique « non-officielle » qui permet d’installer à peu près tout et n’importe-quoi sur son iPhone à condition qu’il soit jailbreaké (et notamment des versions gratuites d’applications payantes) sans passer par les fourches caudines de Cupertino, va fermer ses portes.

Ou plus précisément, pour le moment, Cydia ne permettra plus aux développeurs de facturer les applications et fermera leur système de paiement. Le changement a été annoncé par le fondateur de Cydia, Jay « Saurik » Freeman, dans un post sur Reddit. Celui-ci indique qu’il avait prévu la fermeture depuis un certain temps déjà et ce avant la fin de l’année, et qu’il a été poussé à prendre cette décision en raison de problèmes liés à l’intégration de PayPal et du magasin Cydia.

Cydia, une place de marché mais pas de revenus

Sur Cydia, les développeurs d’applications peuvent proposer leurs apps gratuitement ou les faire payer via Paypal. Une monétisation sur laquelle Cydia prélevait une commission de place de marché. Une activité qui, contrairement à ce que l’on aurait pu croire, ne s’est pas avérée rentable. Comme le précise Jay Freeman, « Ce service me fait perdre de l’argent et ce n’est pas quelque chose que j’ai la passion d’entretenir : c’était une composante essentielle d’un écosystème sain, et pendant un certain temps, il a aidé à financer un petit nombre de personnes pour maintenir l’écosystème, mais il a coûté très cher à ma santé mentale et a conduit beaucoup de gens à me détester irrationnellement en raison d’une mauvaise compréhension de la relation qui existe entre profit et revenu ».

Autrement dit, il semblerait que Freeman vive de plus en plus mal le fait que certains pensent qu’il tire un profit important de cette activité alors que visiblement elle ne lui rapporte rien.

Cette annonce ne signifie pas pour autant la fin immédiate du jailbreaking : les utilisateurs d’iOS pourront toujours jailbreaker leurs appareils et utiliser Cydia, qui continuera à offrir des applications gratuites à télécharger au moins pour le moment. Mais il n’y aura plus d’applications payantes. Un paradoxe cruel quand on sait qu’Apple a réalisé 38,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires (reversements aux développeurs non déduits) sur l’App Store en 2017.