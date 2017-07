Jeff Bezos n’est déjà plus l’homme le plus riche du monde

Le PDG d’Amazon fut l’homme le plus riche du monde pendant quelques heures. Bill Gates a rapidement récupéré sa place.

Ce fut bref. Il y a encore quelques heures, tous les médias annonçaient que Jeff Bezos, PDG d’Amazon, est devenu l’homme le plus riche du monde.

Comme le rapportait Bloomberg, en montant de 1,3 %, l’action d’Amazon a fait que la fortune personnelle de Jeff Bezos était au-dessus de celle de Bill Gates. Ce dernier a ainsi été relégué à la seconde place sur les classements.

Cela n’a cependant pas duré très longtemps puisque la valeur des actions d’Amazon est redescendue. Et au moment où j’écris cet article, Bill Gates est de nouveau l’homme le plus riche du monde tandis que le PDG d’Amazon reprend la seconde place.

Amazon a annoncé des bénéfices de 197 milliards de dollars au second trimestre 2017 alors qu’il y a un an, ceux-ci étaient de 857 milliards de dollars.

Cette baisse importante des bénéfices d’Amazon n’est néanmoins pas due à de mauvaises performances, mais aux investissements faits par la société.

Et bien que retournée à la seconde place, la fortune de Jeff Bezos n’est pas très loin de celle de Bill Gates. Au moment où j’écris cet article, le tableau de Forbes (qui met à jour en temps réel une liste des personnes les plus riches de la planète) indique que la fortune de Bill Gates est de 89,8 milliards de dollars tandis que celle de Jeff Bezos est de 88,7 milliards de dollars. Il n’est donc pas à exclure que le PDG d’Amazon dépasse de temps à autres Bill Gates sur ce classement, en fonction des performances de Microsoft et d’Amazon. Le plus intéressant est que les deux sociétés sont en compétition dans le cloud computing.

(Source)