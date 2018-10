« You are Jeff Bezos » ou comment dépenser 156 milliards de dollars avec ce jeu gratuit

Dans la peau d’un super-riche

On s’est tous demandés un jour ou l’autre ce que cela ferait d’être très riche. De gagner à la loterie ou l’Euro-millions. On s’imagine souvent voyager, faire plaisir à ses proches, préparer l’avenir pour ses enfants… mais pour autant, on peine aussi à saisir l’essence réelle de la richesse.

Grâce à un jeu baptisé « You are Jeff Bezos » qui vient d’être mis en ligne, vous allez enfin vivre ce rêve. L’idée ? Vous mettre dans la peau de l’homme le plus riche du monde et disposer d’une fortune d’une valeur estimée à 156 milliards. Autant dire que sur le papier, le principe du jeu n’est pas si compliqué. Vous devez tout simplement dépenser tout son argent.

Etre Jeff Bezos, une tâche plutôt compliquée

Facile non ? Vous découvrirez rapidement que vous pouvez financer la NASA, remettre Puerto Rico en état, loger tout les SDF, construire le fameux mur avec le Mexique tant désiré par Donald Trump… et avoir encore suffisamment d’argent pour d’autres folies !

Bon, il faut tout de même reconnaître que Jeff Bezos n’a pas tout cet argent stocké sous son matelas ou dans un coffre à la banque.

» C’est vrai qu’aucun milliardaire ne fait que s’asseoir sur une gigantesque pile de billets. La majorité de la fortune de Bezos prends la forme d’action, d’investissement et autres « , détaille ainsi le créateur du jeu.

Surtout, la tâche s’annonce vraiment compliquée. Au-delà des petits plaisirs du quotidien, vous pouvez bien sûr jouer la carte de la philanthropie comme Bezos a décidé de le faire, mais vous réaliserez qu’il est en fait presque impossible d’en venir à bout. Quelques missions s’avèrent encore impossibles comme résoudre la dette étudiante. Pour le reste, on vous laisse découvrir, mais il y a beaucoup de variantes et d’options à votre disposition. Faites-nous découvrir vos choix dans les commentaires ! Parmi les petites surprises, on trouve même Elon Musk…

