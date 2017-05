Jeu vidéo: 80 millions d’unités vendues pour Grand Theft Auto V

Le PDG de studio Take Two, une entreprise américaine de développement, d’édition et de distribution de jeux vidéo que vous devriez connaître puisqu’il est à l’origine d’un des jeux les plus populaires au monde, à savoir Grand Theft Auto, vient de dévoiler quelques chiffres sur ses titres phares.

Strauss Zelnick, le PDG de Take Two a donc fournit quelques chiffres sur les résultats annuels de son entreprise et bien évidemment il a mis en avant le fameux Grand Theft Auto V, qui vient d’ailleurs de gagner une place au classement mondial des jeux les plus vendus de tous les temps. Grand Theft Auto V arrive désormais en quatrième position derrière Wii Sports, Minecraft et le très légendaire Tetris, le champion toutes catégories, avec plus de 500 millions de jeux vendus !

Grand Theft Auto V franchit le cap des 80 millions d’unités vendues

Grand Theft Auto V a passé un cap important, celui des 80 millions d’exemplaires vendus. Pour affiner un peu ces chiffres, un quart représente les ventes numériques et le reste les ventes de jeux physiques. Son Label Rockstar Game semble donc avoir visé juste avec ce titre mythique. Des chiffres en hausse puisque il y a seulement trois mois (février 2017), GTA 5 comptait 5 millions de joueurs de moins.

Pour rappel, ce titre est sortie il y a 4 ans, en 2013 sur Xbox 360 et PS3, avant d’être rejoint par la PS4 et l’Xbox One un an plus tard. Boostant par la même occasion les statistiques du jeu…

La société Take Two ne dispose pas uniquement de Grand Theft Auto V pour faire tourner la boutique et Strauss Zelnick a aussi évoqué Civilization VI vendu à 2 millions d’utilisateurs, le je Mafia III à 5 millions d’exemplaires et le jeu NBA 2K17 commercialisé à hauteur de 8 millions. Un autre gros titre en attente de sortie pourrait aussi booster les ventes de l’entreprise, il s’agit du très attendu Red Dead Redemption 2.