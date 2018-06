Jeux, sondages, … Facebook rend les vidéos plus interactives

Facebook pimente sa plateforme vidéo avec deux nouvelles fonctionnalités : des sondages et des jeux.

Facebook semble avoir lancé une opération séduction pour les pages et les créateurs. Le numéro un des réseaux sociaux vient en effet d’annoncer une série de nouveautés, dont un moteur de recherche qui met en relation les marques et les influenceurs, ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour rendre les vidéos (en live et à la demande) plus interactives sur Facebook.

Des sondages et des jeux à la HQ Trivia sur les vidéos Facebook

La première fonctionnalité permet d’associer des sondages aux vidéos. « Le sondage permet aux partenaires d’ajouter des questions avec un ensemble de réponses, pour obtenir rapidement et facilement l’opinion de leurs fans – de leur demander de voter sur leur personnage préféré dans un spectacle, obtenir leurs conseils sur ce qu’il faut faire ensuite dans la vidéo […] », explique Facebook.

La seconde fonctionnalité est la « gamification ». En substance, grâce à celle-ci, il sera possible d’organiser des jeux du type HQ Trivia sur Facebook. HQ Trivia est un jeu sur mobile, lancé aux Etats-Unis en 2017, dans lequel un animateur pose des questions en direct et les joueurs doivent répondre avec les bonnes réponses pour gagner de l’argent.

Désormais, il sera possible d’avoir des expériences similaires sur la plateforme vidéo de Facebook. « Le partenaire crée une série de questions avec chacune une réponse correcte, et les gens sont éliminés du jeu quand ils répondent incorrectement », explique le réseau social.

Le seul problème, c’est que (comme d’habitude, sur Facebook) ces fonctionnalités sont pour le moment réservées à un groupe de créateurs. « Au cours des prochaines semaines, un éventail de créateurs commencera à intégrer les sondages et la gamification dans leurs émissions et vidéos, notamment Brent Rivera et That Chick Angel », écrit le réseau social.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez cependant demander un accès à ces fonctionnalités sur ce formulaire.