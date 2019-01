Jeux vidéo en streaming : la fin des tests du Project Stream de Google

A l’instar de Microsoft, Google s’intéresse également au jeu vidéo en streaming. Au mois d’octobre, la firme de Mountain View a officialisé le Project Stream et a lancé un test qui permettait aux personnes choisies pour celui-ci de jouer à Assassin’s Creed Odyssey sur le navigateur Chrome, à condition d’avoir un contrôleur ainsi qu’un débit de 25 Mbits/s.

Dématérialiser les consoles de jeu vidéo n’est pas une chose facile. Comme l’écrivait Google dans un billet de blog, « L’idée de diffuser un contenu aussi riche en graphismes, qui nécessite une interaction quasi instantanée entre le contrôleur de jeu et les graphiques à l’écran, pose de nombreux défis. Lorsqu’ils diffusent en streaming des émissions de télévision ou des films, les consommateurs sont à l’aise avec quelques secondes de mise en mémoire tampon au début, mais le streaming de jeux de haute qualité nécessite une latence mesurée en millisecondes, sans dégradation graphique ».

Google a donc utilisé les tests du projet Stream pour avoir des retours et mieux relever ces défis. La plupart des médias qui ont testé ont d’ailleurs donné des retours positifs. Chez Presse-Citron.net, on a d’ailleurs « adoré » !

Fin des tests : on attend la suite

Mais ce test n’était que provisoire. Et comme annoncé plus tôt, il a pris fin ce mois de janvier. Sur le site du projet Stream, Google écrit : « Project Stream est maintenant terminé. Merci à tous les joueurs qui faisaient partie de l’aventure! » Un formulaire permet également de s’inscrire pour recevoir des mises à jour concernant ce projet.

Pour le moment, on attend la suite. Google va-t-il utiliser cette technologie de game streaming pour se lancer dans le monde du jeu vidéo, et concurrencer PlayStation Now et Microsoft xCloud ? Ou la firme de Mountain View a-t-elle l’intention de proposer cette technologie à d’autres acteurs ?

(Source)