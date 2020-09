Jouer à Super Mario Bros, avec le LEGO Mario en guise de manette, c’est possible !

En cette fin d’année 2020, Nintendo célèbre les 35 ans de son indémodable mascotte Super Mario. Cela passe notamment par la compilation Super Mario 3D All-Stars qui arrive demain sur Nintendo Switch, mais aussi par d’autres joyeusetés comme les LEGO Mario il y a quelques semaines, et bientôt une nouvelle expérience Mario Kart Live: Home Circuit, un jeu Nintendo Switch en réalité mixte.

Acheter la Game & Watch Super Mario Bros

Super Mario Bros jouable… avec LEGO Mario ?

Il y a quelques semaines, Nintendo lançait d’étonnants kits LEGO Nintendo, en collaboration avec la célèbre marque danoise. Dans le pack de démarrage, on retrouve notamment le personnage de LEGO Mario, bourré de capteurs, et qui réagit via un écran LCD et un haut-parleur. Du côté de chez @r1ckp, on a décidé d’utiliser ce petite LEGO Mario, pour jouer à… Super Mario Bros.

Celui qui se décrit comme un « hardware hacker » a en effet utilisé les capteurs présents au sein de LEGO Mario, pour transformer ce dernier en manette de jeu. Cela a été rendu possible grâce au capteur Bluetooth inclus dans le personnage, dont le signal a été envoyé dans un émulateur. Une opération qui a nécessité environ 4 heures de configuration.

Le résultat est plutôt étonnant, puisque LEGO Mario permet de diriger son double en 8 bits dans le jeu originel sur NES (émulé ici sur Mac). Il suffit de pencher la figurine en avant ou en arrière pour faire avancer et reculer le personnage, de simuler un saut pour faire sauter Mario dans le jeu… Certes, tout cela ne sert pas à grand chose, mais la performance est plutôt amusante.

Rappelons au passage que Nintendo célébrera officiellement les 35 ans de Super Mario Bros avec la réédition d’une console portable Game & Watch. Une console très spécifique, au look résolument old school, qui permettra (entre autres) de s’adonner aux plaisir du Super Mario Bros de la NES, sur une toute petite console portable.