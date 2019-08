Bientôt des vélos électriques chez Harley Davidson

Harley Davidson passe au vélo électrique

Il y a quelques mois déjà, la marque Harley Davidson avait surpris plus d’un adepte, avec la présentation officielle de LiveWire, sa moto 100% électrique. Une moto zéro émission, affichée à partir de 33 900 euros, et qui permettra de profiter d’une autonomie d’environ 175 km, avec un 0 à 100 km/h bouclé en 3,5 secondes. A cela s’ajoute bien sûr un Connect Service HD, un écran tactile permettant au pilote de profiter de nombreuses fonctionnalités connectées.

Du côté de chez Harley-Davidson, on poursuit évidemment les efforts en terme d’electro-mobilité urbaine, et on vient d’officialiser une triplette… de vélos électriques. Une officialisation effectuée à l’occasion du grand rassemblement annuel des revendeurs de la marque, et qui a donc levé le voile sur trois modèles de vélos électriques plutôt sportifs, qui seront disponibles « prochainement ».

Vers une nouvelle génération d’utilisateurs de deux roues

Selon la marque : « Conçue pour se démarquer en milieu urbain, cette toute nouvelle gamme d’e-vélos prouve une fois de plus que l’initiative « More Roads » de Harley-Davidson contribue activement à inspirer une nouvelle génération d’utilisateurs de deux roues à travers le monde. »

A l’heure actuelle, les modèles présentés par Harley Davidson ne seraient pas encore tout à fait finalisés, et il faudra certainement attendre encore quelques mois avant de pouvoir enfourcher son vélo électrique badgé « Harley Davidson » et déambuler fièrement dans les rues. Le constructeur promet évidemment que ses vélos électriques à pédalage assisté seront à la fois « légers, rapides et faciles à utiliser« .

A noter que le constructeur américain a également officialisé deux vélos pour enfants, de type draisienne, à assistance électrique. Des vélos qui s’adressent à des enfants âgés de 3 à 7 ans, avec un cadre en aluminium et trois modes de vitesse, permettant de fixer cette dernière à 8, 11 et 14 km/h. Côté tarifs, il faudra compter 649 dollars pour le modèle IronE12 (3/5 ans) et 699 dollars pour l’IronE16 (5/7 ans).