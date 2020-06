Jump Rope Challenge : c’est quoi ce jeu (gratuit) de corde à sauter pour la Nintendo Switch ?

Après (le très réussi) RingFit Adventure, Nintendo semble avoir encore envie de faire bouger les propriétaires de Nintendo Switch. Après plusieurs semaines de confinement, nombreux sont ceux à vouloir reprendre une activité sportive, et c’est pour cela que Nintendo vient de lancer un nouveau jeu, gratuit, baptisé Jump Rope Challenge.

Un jeu… de corde à sauter ?

Comme l’avez peut-être déjà deviné, Jump Rope Challenge est un jeu, de corde à sauter. Selon Nintendo, il s’agit d’une nouvelle application, très légère (moins de 100 Mo), mise au point par « un petit groupe de développeurs de Nintendo depuis leurs domiciles afin d’encourager la pratique sportive à la maison. »

Evidemment, pas d’accessoire additionnel ici, puisqu’il suffira de détacher les joy-con de la Nintendo Switch, d’en tenir un dans chaque main, et de sauter sur place en bougeant les mains de manière circulaire, de la même manière que lorsque l’on tient une corde à sauter. A l’écran, c’est un petit lapin tout mignon qui se charge de reproduire les mouvements du joueur.

A l’instar d’un vrai outil de fitness, Jump Rope Challenge se charge de conserver les données du joueur, et il est même possible de fixer un objectif de sauts quotidien. De cette manière, vous pouvez par exemple faire votre petite session de corde à sauter tous les soirs en rentrant du travail. A noter que le jeu propose un mode deux joueurs, pour effectuer ses exercices avec un ami.

Evidemment, Jump Rope Challenge n’est pas un jeu disponible au format cartouche, et le titre est proposé uniquement à travers l’eShop. Le jeu est totalement gratuit, et sera téléchargeable jusqu’à la fin du mois de septembre 2020. Activité sportive oblige, Nintendo recommande aux joueurs de s’échauffer avant de jouer, et éventuellement de demander l’avis d’un médecin si l’on présente des risques cardiaques notamment. Evidemment, si vous disposez d’une Nintendo Switch Lite, la console ne vous permet pas de jouer à ce Jump Rope Challenge…