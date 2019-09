Nintendo tease un accessoire très étrange et une « nouvelle expérience de jeu » pour sa Switch…

Le motion gaming de retour chez Nintendo ?

Il y a un peu moins de 13 ans maintenant, Nintendo révolutionnait (à sa manière) le monde du jeu vidéo, avec sa Wii. Une console qui a fait exploser le concept de « motion gaming« , avec de très bonnes idées parfois… mais aussi quelques périphériques que l’on aimerait ne jamais avoir rencontrés. Le 12 septembre, Nintendo va présenter un nouveau périphérique pour sa Switch, et cela s’annonce assez… bizarre…

En effet, Nintendo vient de publier sur les réseaux une vidéo permettant d’avoir un premier aperçu de cette « nouvelle expérience » à venir sur la Switch. Une vidéo qui permet de découvrir un mystérieux accessoire, à savoir un large anneau flexible dans lequel il est possible d’insérer un joy-con. Ce dernier pourra fonctionner de concert avec un (ou plusieurs ?) straps, permettant de se caler un autre joy-con sur la jambe par exemple.

La vidéo permet de voir des joueurs qui serrent le-dit anneau flexible, mais aussi qui courent sur place, qui sautent, qui effectuent divers exercices… Bref, il semblerait que Nintendo ait dans l’idée de relancer un équivalent de Wii Fit, cette application de fitness lancée sur la Wii, qui utilisait à l’époque la Wii Balance Board.

Vers un Nintendo Switch Fit ? Un Switch Ring ?

Après Nintendo Labo l’an dernier, il semblerait donc que Nintendo ait encore quelques projets pour le motion-gaming. Le géant nippon promet de dévoiler pleinement ce nouveau concept le 12 septembre prochain. Rappelons que Nintendo a également diffusé un nouveau rendez-vous Nintendo Direct il y a quelques heures maintenant, avec notamment la présentation de divers jeux à venir, mais aussi l’arrivée des jeux Super Nintendo sur Switch (qui sont disponibles aujourd’hui).

Soulignons au passage que, d’après la vidéo proposée par Nintendo, cette nouvelle expérience de jeu ne sera pas compatible avec la Switch Lite, cette dernière étant pourvue de joy-con fixes, et impossible à relier à une Smart TV (ce qui semble assez indispensable ici). Affaire à suivre donc (et on a un peu peur pour dire la vérité…).