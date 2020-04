Jungle Cruise : pourquoi il faudra être très patients

Y aurait-il deux films maudits dans le giron de Disney ? Après les Nouveaux Mutants, dont l’univers s’est complètement assombri, c’est au sujet de Jungle Cruise, l’univers qui devait placer Dwayne Johnson au cœur de l’histoire, qui est en danger, encore une fois. Le film, il faut s’en souvenir, est fini de tourner depuis septembre 2018. Depuis, il a déjà été repoussé à plusieurs reprises. Initialement prévu en octobre 2019, il a été décalé à juillet 2020. Puis le coronavirus est arrivé, emportant tout sur son passage. Et la nouvelle date n’est pas vraiment rassurante.

L’acteur, qui croit beaucoup sur cette franchise, a lui-même annoncé la nouvelle date sur son compte Instagram. On parle désormais du 30 juillet 2021 aux Etats-Unis, et une date qui devrait être peu ou prou la même en France.

La bonne nouvelle pour l’acteur et son film ? Le date possède une date de sortie. A la différence des Nouveaux Mutants qui semble pour l’instant oublié par Disney, la saga devrait bien prendre son envol l’été prochain. C’est d’ailleurs là-dessus que Dwayne Johnson mise dans un message qui se veut optimiste.

Je me sens bien et optimiste à propos de cette date car cela donne le temps à Disney d’être pleinement opérationnel dans toutes ses entreprises – parcs à thème, hôtels, bateaux de croisière, mais plus important encore, cela donne au monde le temps de rebondir pour vivre en toute confiance, de manière productive et joyeuse encore une fois.