Jurassic World 3 : un bébé dino pour nous faire craquer ?

On l’aura compris ces derniers mois, les bébés ont la cote dans l’univers des séries. Le côté mignon de bébé Yoda aura joué un grand rôle dans le succès de la série The Mandalorian, sur Disney+. La même technique a d’ailleurs failli être utilisée pour la série sur Obi-Wan Kenobi. Mais, c’est désormais du côté des dinosaures que l’on entend jouer sur la corde sensible. La preuve avec cette image de Jurassic World 3.

Jurassic World 3, team bébé dinosaures

On le sait, le prochain opus de la franchise est dans les cartons. Chris Pratt et Bryce Dallas Howard y seront rejoints par Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum, les acteurs majeurs des films originaux pour un clin d’oeil au passé qui s’avère prometteur. Ils vont reprendre leur rôle original, dans cette histoire qui devrait se dérouler dans un univers visuel très surprenant. En effet, les dinosaures sont désormais en liberté, confrontés à la présence des êtres humains, qui risquent d’avoir une sacré surprise.

Mais, les dinosaures, ce ne sont pas non plus que des cauchemars géants avec des grandes dents. La carte du « mignon » semble aussi être au programme, si on en croit un visuel partagé par Colin Trevorrow, le réalisateur.

On y voit un dinosaure animatronique, dans une cage. Il s’agirait à priori (nos connaissances en paléontologie ne sont pas forcément optimales), d’un bébé tricératops, qui s’annonce particulièrement mignon.

Par le passé, le réalisateur du premier épisode en 2015, a déjà exprimé sa volonté de ne pas utiliser trop d’effets spéciaux. Une volonté qui n’avait pas forcément été respectée par J.A Bayona, le réalisateur de Fallen Kingdom. Il sera donc intéressant de voir jusqu’à quel point il ira dans ce registre.

Le film est prévu pour une sortie le 11 juin 2021. On verra à ce moment-là si la franchise n’a pas un peu trop abusé en misant sur ce concept.