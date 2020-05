Jurassic World : Dominion ne sera pas le dernier épisode de la saga

Jusque-là, le sujet n’avait pas forcément été abordé. Alors que l’on attend avec impatience la sortie de Jurassic World : Dominion, les discussions ont surtout lieu autour des projets parallèles. Une série live ou encore un mini-prequel ont ainsi été évoqués. Mais que se passera-t-il du côté du cinéma ? Et bien on commence à avoir un vrai aperçu de ce qui se profile.

Jurassic World, un univers étendu sans fin ?

On le sait, le précédent film, Jurassic World : Fallen Kingdom s’est terminé avec une sorte de promesse ouverte, celle de changements amenés à bouleverser l’équilibre de la planète. Si cela devrait occuper un rôle central dans l’histoire du troisième film, la fin est encore seulement une perspective lointaine. C’est ce qu’a expliqué Frank Marshall dans une interview à Collider. Il détaille ainsi que Jurassic World : Dominion n’est pas absolument pas pensé comme étant la conclusion de la franchise, mais « le début d’une nouvelle ère ».

Les dinosaures sont maintenant sur la terre ferme, parmi nous et ils le seront pour un certain temps j’espère.

On sait déjà que pour ce troisième film, Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum vont reprendre leurs rôles aux côtés de Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Une sorte de retour aux origines pour la franchise des dinosaures. Mais reste désormais à savoir lesquels de ces acteurs s’inscriront dans la durée. On sait déjà que Chris Pratt et Bryce Dallas Howard avaient un contrat pour trois films et qu’il arrivera donc à son terme avec Jurassic World : Dominion. En cas de non-renouvellement, on aura l’assurance que l’histoire prendra une direction très différente.

Et pour ceux qui s’intéresseraient sur la raison des studios de vouloir continuer à exploiter le filon Jurassic World, il suffit d’aller voir du côté financier. Les deux films sortis ces dernières années ont rapporté un total de plus de 3 milliards au box-office.