Keynote Apple 2020 : suivez les annonces en direct LIVE ici 🔴

Comment voir le Keynote Apple de la rentrée ?

Comme Ă chaque Keynote, vous pouvez y assister en direct via un streaming vidĂ©o (ci-dessous). Cette nouvelle Ă©dition va faire la part belle aux produits Apple, et notamment de nouvelles Apple Watch et de nouveaux iPad. Le format sera, comme la prĂ©cĂ©dente Ă©dition, une prĂ©sentation vidĂ©o, sans monter sur scène – Covid oblige. Lors de la WWDC, ce format s’Ă©tait rĂ©vĂ©lĂ© particulièrement simple et fluide. Pour connaĂ®tre toutes les annonces attendues, dĂ©couvrez notre article dĂ©diĂ©.

Les équipes de Presse-citron vous font vivre en direct le Keynote de cette rentrée 2020 : le flux direct en texte ci-dessous se rafraîchit automatiquement. Pour ceux qui parlent anglais, vous pouvez suivre en vidéo toutes les annonces (ci-dessous), le début du Keynote est prévu à 19h00 heure française (10h00 PDT). Plus bas sur cette page, nous mettrons à jour les commentaires au format texte avec le résumé des annonces.

Les grandes annonces de l’Ă©vĂ©nement

Tim Cook dĂ©bute la confĂ©rence en revenant sur les dĂ©fis autour du Covid-19. Face Ă cette crise, les comportements se sont adaptĂ©s…et les produits Apple ont montrĂ© leur grande utilitĂ©. Parmi eux, il prend l’exemple de son quotidien avec l’Apple Watch et de ses avantages. Autre succès lors du confinement, Apple Pay a aussi Ă©tĂ© une solution pour Ă©viter les contacts rapprochĂ©s, avec une solution de paiement mobile.

Apple Watch Series 6

On dĂ©couvre d’abord une nouvelle Apple Watch Series 6. Elle arrive en plusieurs coloris, dont un nouveau RED (inĂ©dit pour une Apple Watch). Par ailleurs, cette nouvelle montre connectĂ©e mesure dĂ©sormais le taux d’oxygène dans le sang (sp02) en moins de 15 secondes. Elle intègre un nouveau processeur 20% plus puissant que le prĂ©cĂ©dent, et il s’appuie sur la puce A13 Bionic de l’iPhone 11. Une nouvelle sĂ©rie de design de watch faces sont aussi disponibles (mĂ©mojis, artiste connu etc). Un bracelet « solo loop » est disponible sans boucle.

Apple Watch SE

Comme pour les iPhone, Apple a dĂ©cidĂ© d’introduire une version plus abordable de sa montre connectĂ©e. Sa nouvelle Apple Watch SE est moins performante que la Series 6, mais elle reste 2x plus puissante qu’une Apple Watch Series 3. Elle sera disponible Ă partir de 279$ (soit 279€ ?) Ă partir de vendredi. C’est une bonne solution pour ceux qui ne veulent pas dĂ©bourser autant que la Series 6 (399$). Elle ne permet pas de mesure le taux d’oxygène dans le sang.

Fitness+

L’application Fitness+ est une solution de coach sportive Ă partir de 9,99$ par mois. Elle permet de synchroniser le suivi en vidĂ©o d’un entrainement avec les diffĂ©rents Ă©crans (y compris l’Apple Watch, qui prend les mesures).

Apple One

Apple One est un service global qui permet de rĂ©unir sous un seul achat, plusieurs services Apple. Par exemple, l’abonnement Ă 14,95$ par mois permet d’avoir Apple Music, Apple TV, Arcade et 50 Go de stockage. Il existe une version Famille et Premium qui permettent de monter jusqu’Ă 2 To de stockage en ligne. Ils peuvent se partager entre plusieurs membres de la famille.

iPad 8 et iPad Air 4

Un nouvel iPad 8 et un nouvel iPad Air 4 ont Ă©tĂ© annoncĂ©s. C’est surtout la version Air qui impressionne avec un nouveau processeur A14 Bionic (que l’on devrait aussi retrouver sur l’iPhone 12…). Ce dernier vient avec un Ă©cran Retina de 10,9″ et le design des derniers iPad Pro. Petite nouveautĂ©, Touch ID est directement sur le bouton « power » de la tablette tactile.

Les rumeurs sur le Keynote 2020

Selon Marc Gurman, un journaliste chez Bloomberg, une Apple Watch entrée de gamme devrait être dévoilée pour rendre la gamme plus accessible. Pour la firme de Cupertino, l’association de la montre connectée avec un iPhone est aussi un excellent moyen de vendre des smartphones. Certains experts anticipent ainsi que la proportion des possesseurs d’iPhone qui ont une Apple Watch pourrait passer de 9 à 50 % dans les 10 ans à venir. Ce nouveau prix pourrait les aider à y parvenir.

La prĂ©sentation d’un nouvel iPad Air devrait Ă©galement venir rythmer cette soirĂ©e. Selon Reuters, il sera Ă©quipĂ© d’un capteur Lidar rendant possible l’utilisation de la rĂ©alitĂ© augmentĂ©e et pourrait Ă©galement ĂŞtre très adaptĂ© au marchĂ© de l’éducation. Il intĂ©grera aussi un processeur plus puissant et son design sera repensĂ© et pourrait se rapprocher un peu de celui de l’iPad Pro. L’iPad classique devrait aussi voir arriver sa nouvelle version, et les AirTags, ainsi que des potentiels AirPods Studio pourraient Ă©galement se dĂ©voiler.

Quant aux iPhone 12, la dernière tendance est Ă une prĂ©sentation au mois d’octobre, mais nous ne sommes pas Ă l’abri d’une belle surprise. CĂ´tĂ© services, un regroupement de toutes les offres du gĂ©ant sous la marque « Apple One » pourrait ĂŞtre la grande annonce du jour. Affaire Ă suivre.