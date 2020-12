Oubliez les PS5 et Xbox Series, KFC lance sa console avec barbecue intégré

Nous serions tous d’accord pour dire que 2020 n’était pas l’année que nous avions imaginée. Rien ne pourra plus nous surprendre pour ces derniers jours avant le Nouvel An, à part, peut-être, l’arrivée d’une chaîne de fast-food dans l’univers du gaming.

Que cela ne soit pas possible, nous nous en étions rendu à l’évidence, au mois de juin. Sur Twitter, le concept original d’une console par KFC, permettant de jouer tout en préparant son poulet frit, avait fait son temps. Une campagne marketing de plus, rivalisant les excellentes équipes de la communication de Burger King, l’un de ses concurrents.

Bien sûr, tout cela prendrait une autre tournure si Intel, le premier fabricant de semi-conducteurs, en venait à confirmer les dires de KFC. Produire une console, et puis aussi un barbecue, enfin un espace dans la console où il sera possible de venir réchauffer son poulet : une console KFC quoi.

« KFCConsole »

C’est finalement sur Twitter que l’année 2020 réussira à nous surprendre une dernière fois. Lui, Mark Walton, membre de l’équipe chargée des relations publiques d’Intel, le confirmait : « Oui, c’est réel », écrivait-il avec emoji à l’appui. Un emoji riant pour certains, mais transpirant avant tout pour eux, vous comprendrez pourquoi.

La console de KFC est là, sous vos yeux, avec sa structure sombre marquée de lumières rouges et d’un sigle, leur sigle : KFCConsole. Le marketing aura été jusqu’au bout, comme une consécration. Une annonce que les médias spécialisés rajouteront, peut-être, dans leur calendrier des annonces de la next gen 2020, aux côtés des PlayStation 5 et Xbox Series X.

Accompagné de la première illustration, Mark Walton partageait un lien, redirigeant vers la page produit. La console sera produite par Cooler Master, un constructeur qui par l’ironie du sort, produit aussi des refroidisseurs pour ordinateurs. Le reste des photos sont là, et un croquis vient même expliquer l’ensemble du dispositif.

Nous retiendrons cette partie des explications, accolée à une photo de la trappe à poulet, où Cooler Master et KFC promouvaient de la plus sincère des façons possible leur idée :

Ne risquez plus de laisser refroidir votre poulet grâce à la chambre de poulet brevetée. En utilisant le système de chaleur naturelle et de circulation d’air, vous pouvez maintenant vous concentrer sur votre gameplay et déguster du poulet chaud et croustillant entre les parties.

Du poulet et des ailes

Intel intégrera son ensemble Nuc 9 Extreme Compute Element, comportant un processeur i9 de neuvième génération. La console promet un affichage 4K, mais brûlait finalement ses ailes en parlant d’un taux de rafraîchissement à 240 images par seconde.

Bien que la surchauffe ne soit pas un problème important, voire qu’elle soit souhaitée, l’idée d’une console KFC plus efficace que la concurrence traditionnelle est peut-être le point qui fera redescendre les fans sur Terre. À trop vouloir s’approcher du soleil, les ailes d’Icare ont brûlé. Mais à trop vouloir alimenter son gameplay, le poulet de KFC semble bien s’être fait griller.