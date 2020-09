Kim Kardashian West, Katy Perry, et plusieurs célébrités quittent Instagram en menaçant Mark Zuckerberg

Hier, quelques célébrités comme Kim Kardashian et Katy Perry ont décidé de stopper les publications sur leurs comptes Instagram, et accessoirement Facebook. Les personnes ayant pris cette décision détiennent plusieurs millions d’abonnés et pourraient donc rapidement influencer d’autres utilisateurs à faire de même. Ce combat vise la société Facebook et son indifférence face aux discours haineux qui continuent de se propager sur ses diverses plateformes.

Quelle est l’ampleur de ce mouvement ?

Sur Twitter, Kim Kardashian West a écrit : « J’aime pouvoir me connecter directement avec vous via Instagram et Facebook, mais je ne peux pas rester assis et silencieux alors que ces plateformes continuent à permettre la diffusion de haine, de propagande et de désinformation – créées par des groupes pour semer la division et diviser l’Amérique – pour ensuite prendre des mesures après que des gens soient tués ». Pour que vous mesuriez l’ampleur de cette déclaration, Kim Kardashian compte plus de 188 millions d’abonnés sur Instagram et 30 millions sur Facebook.

I love that I can connect directly with you through Instagram and Facebook, but I can’t sit by and stay silent while these platforms continue to allow the spreading of hate, propaganda and misinformation – created by groups to sow division and split America apart pic.twitter.com/XkxzABn7qw — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 15, 2020

De son côté, Katy Perry et ses 107 millions d’abonnés ont décidé de suivre le mouvement en postant la même image avec un message similaire : « J’aime partager ma musique et ma vie avec vous sur Instagram et Facebook, mais je ne peux pas rester les bras croisés pendant que ces plateformes ferment les yeux sur les groupes et les messages qui propagent une désinformation haineuse et une confusion intentionnelle ».

Ce mouvement survient alors que Sophie Zhang a partagé son mémo. Cette data scientist licenciée par Facebook vient de dénoncer les agissements de la société à l’approche des élections américaines dans un texte de 6 600 mots.

La campagne « Stop Hate for Profit » a été lancée par plusieurs organisations comme Anti-Defamation League ou encore Color of Change. Ces organisations demandent des choses concrètes à Facebook à travers une liste de 10 points essentiels à régler. C’est cette même campagne qui en juin dernier a poussé plus de 1 200 annonceurs à couper leurs comptes publicitaires pour afficher leur désaccord avec le réseau social.