C’est une série de l’univers de DC qui devrait sans aucun doute trancher avec les formats habituels. Superman sans Superman, tel est peu ou prou l’idée de la série Krypton qui s’intéressera aux origines de l’Homme d’Acier.

Les fans de Superman l’attendent avec impatience. Elle est enfin là. Presque. On connaît enfin la date de diffusion de la série Krypton, qui s’annonce comme un véritable prequel à Superman. Rendez-vous le 21 mars 2018.

Un casting de qualité

C’est l’une des séries qui devrait se révéler particulièrement intéressantes début 2018. Et elle a enfin sa date de lancement. Krypton, la série qui va s’intéresser aux origines de la famille de Superman sera diffusée à partir du 21 mars 2018 sur Syfy. On y découvrira l’arrière grand-père de Kal-El joué par Ian McElhinne (Barristan Selmy dans Game of Thrones) lancé dans un quête pour rétablir l’honneur de sa famille. Au reste du casting on trouve notamment Georgina Campbell, Elliot Cowan, Ann Ogbomo, Rasmus Hardiker, Wallis Day, Aaron Pierre, Ian McElhinney ou encore Shaun Sipos.

Mais, le nom le plus connu est sans doute à trouver du côté technique comme l’indique ce tweet. C’est en effet un véritable vétéran de l’univers de DC qui est aux commandes avec David S. Goyer. Il a notamment participé à l’écriture de Batman Begins et de Man of Steel. Bref, un véritable connaisseur, associé à des films plutôt réussis.

Krypton une série atypique ?

Surtout, ce qui attire beaucoup de fans de l’univers de Superman et de la DC, c’est la possibilité d’avoir une série qui se différencie des autres proposées jusque-là. Si on a déjà été servis avec l’Arrowverse (Arrow, The Flash, Supergirl), l’idée d’une série sans véritable super-héros a quelque chose d’étrangement attractif. Il aurait toutefois été difficile de faire une nouvelle série sur Superman lui-même. Des aventures de Lois et Clark à Smallville en passant par les différents films qui ont vu le jour ces dernières années, le personnage a été couvert de façon extensive.

La série sera diffusée à partir du 21 mars 2018 aux USA sur la chaîne Syfy. Aucune chaîne ne s’est encore positionnée en France. Peut-être que M6 pourrait sauter le pas en hommage à la défunte Smallville ?