La 5G au programme pour (tous) les iPhone 12 d’Apple ?

Alors que la 5G a débarqué sur les smartphones de plusieurs marques au cours de l’année 2019, Apple a fait le choix de dévoiler une gamme de trois modèles n’embarquant pas cette technologie. Si aucun des iPhone 11 ne dispose de cette dernière, la 5G serait bien au programme pour les iPhone 12 que la marque à la pomme dévoilera en septembre 2020.

Plusieurs analystes de la société américaine Wedbush Securities assurent dans un récent rapport que les iPhone de 2020 intégreront bel et bien la 5G. Le document indique : « Nous pensons que l’iPhone 11 n’est que le début de ce ‘super cycle’ actuel pour Cupertino avec une liste de smartphones 5G qui sera dévoilée en septembre et qui ouvrira les vannes des mises à jour de l’iPhone sur tous les plans ».

Comme le souligne TechRadar, il est intéressant de constater que les analystes considèrent l’iPhone 11 comme le début d’un « super cycle » sachant qu’il n’embarque pas la 5G. Toutefois, on peut supposer que ceux-ci évoquent l’arrivée de cette nouvelle technologie dans des smartphones qui auront des points de ressemblances avec les derniers modèles de septembre, à l’exemple du design ou des caractéristiques techniques.

5 nouveaux iPhone Apple en 2020 ?

Selon Wedbush Securities, Apple dévoilera 5 nouveaux iPhone en 2020, mais tous ne seront pas équipés de la 5G. Si la marque n’a pas confirmé, un iPhone SE 2 est attendu pour le premier trimestre de l’année, sachant qu’il devrait plutôt être baptisé iPhone 9 par la marque. Il s’agirait d’une version assez similaire à l’iPhone SE dévoilé en 2016, ce qui veut dire qu’il serait plus accessible que le reste de la gamme (le prix devrait être de 399 dollars). Il se doterait de nombreuses caractéristiques propres à l’iPhone 8 et Apple aurait gardé le chiffre 9 spécialement pour ce modèle. Toutefois, ce téléphone ne devrait pas embarquer la 5G.

Reste donc 4 autres iPhone pour 2020, si on se fie aux analystes de Wedbush Securities. On peut imaginer qu’Apple dévoilera ces derniers en septembre et qu’au moins un d’entre eux ne se dotera pas de la 5G.

Pour ce qui est des prix, l’analyste Ming-Chi Kuo assure que la 5G ne fera pas trop augmenter les prix des nouveaux iPhone, ce qui permettrait sans doute de permettre l’accès à cette technologie à un plus grand nombre d’utilisateurs d’Apple.