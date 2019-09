La caméra de 108 mpx arriverait sur 4 smartphones Xiaomi

Après les caméras de 48 mégapixels, puis ceux de 64 mégapixels, les capteurs de 108 mégapixels vont également arriver sur le marché des smartphones.

Il y a trois semaines, Samsung officialisait en effet son nouveau capteur de 108 mégapixels pour les smartphones. Et Xiaomi devrait faire partie des constructeurs qui utiliseront ce composant.

4 modèles avec le capteur de 108 mégapixels ?

D’après de précédentes rumeurs, Xiaomi aurait l’intention d’utiliser cette caméra sur le Mi Mix 4 (successeur du Mi Mix 3), le prochain modèle haut de gamme que le constructeur sortira.

Mais aujourd’hui, de nouvelles sources indiquent qu’au moins 4 modèles Xiaomi utiliseront cette caméra Samsung.

En fouillant dans l’application de Xiaomi pour gérer le stockage des photos, le site XDA aurait en effet découvert des éléments qui suggèrent que le constructeur s’apprête à supporter les photos de 108 mégapixels sur cette app.

Mais ce n’est pas tout puisque ce support serait destiné à 4 modèles en particulier, dont les noms de code seraient “tucana“, “draco“, “umi” et “cmi“. Le site précise également que ces noms de code ne correspondent pas à des modèles qui sont déjà sortis.

Mais bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que de suppositions. De ce fait, les pincettes restent de rigueur.

Une réelle différence ?

Baptisé ISOCELL Bright HMX, ce capteur de 108 mégapixels développé par Samsung et en partenariat avec Xiaomi, est capable de prendre des photos de 108 mégapixels avec beaucoup de détails. Mais lorsque la luminosité est faible, la caméra peut aussi combiner plusieurs pixels afin de produire des images de plus faible résolution, mais qui sont plus claires.

Néanmoins, il est à préciser que le nombre de pixels n’est pas le seul paramètre à prendre en compte pour évaluer la qualité d’un smartphone pour prendre des photos et des vidéos. D’ailleurs le modèle qui est actuellement numéro un sur le classement de DXOMark utilise des caméras de 12 et de 16 mégapixels sur le dos.