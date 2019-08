Le Samsung Galaxy Note 10+ 5G bat le Huawei P30 Pro sur le tableau de DxOMark

Si vous êtes à la recherche du meilleur smartphone pour prendre des photos ou bien des vidéos, c’est désormais le Galaxy Note 10+ 5G (à ne pas confondre avec le Note 10) qu’il vous faut. Du moins, c’est ce qu’affirme le laboratoire DxOMark qui teste les caméras des smartphones afin de noter ceux-ci. Actuellement, le classement de ce laboratoire est une référence dans l’industrie.

Autrefois roi de la photo et de la vidéo, le Huawei P30 Pro est désormais numéro deux, ayant été dépassé par le nouveau smartphone haut de gamme de Samsung.

Samsung détrône Huawei !

Le laboratoire a en effet accordé une note générale de 113 au Note 10+ 5G, contre 112 pour le Huawei P30 Pro et pour le Galaxy S10 5G.

Grâce son SoC Exynos 9825 et sa mémoire RAM de 12 Go, le Galaxy Note 10+ 5G a une capacité de traitement exceptionnelle. À cela s’ajoutent les 4 capteurs sur le dos de l’appareil : un capteur de temps de vol, une caméra principale de 12 mégapixels (1.4µm, f/1.5-2.4, dual-pixel AF, OIS), une caméra grand-angle de 16 mégapixels (1.0µm, f/2.2) et un téléobjectif de 12 mégapixels (1.0µm, f/2.1).

Dans les conclusions de son test du Note 10+ 5G, DxO explique que le smartphone offre de bonnes performances générales, que ce soit en matière de vidéo, d’exposition, de couleurs, de détails et de bokeh. Cela fait que ce modèle a pu détrôner le P30 Pro de Huawei.

Mais le plus intéressant est qu’en plus d’être le roi de la photo et de la vidéo, le Note 10 + 5G est également meilleur smartphone du moment pour les selfies. Pour rappel, DxOMark fait des tests séparés pour les caméras selfies des smartphones et sur ce test, le nouveau modèle de Samsung a s’est également emparé de la première place, détrônant l’Asus ZenFone 6.