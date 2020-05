La caméra du OnePlus 8 Pro voit à travers les objets, la preuve

Vous avez déjà rêvé de voir à travers les objets ? Depuis la commercialisation du OnePlus 8 Pro, votre rêve pourrait devenir une réalité. Cela fait maintenant un mois que le nouveau smartphone a été officialisé, mais nous n’étions pas encore à court de surprise à son sujet. Cette semaine, l’un de ses cinq capteurs photo a retenu l’attention de la presse internationale : son filtre à couleur, qui permet de faire des photos sous un mode « photochrome » connu des artistes, se rapproche des caractéristiques d’un rayon X : il permet de voir à travers certains objets.

Le rendu des images n’est pas exceptionnel. Il faut dire que le capteur n’est que de 5 MP, et l’ouverture de son objectif se limite à f/2.4. Mais son filtre « photochrome » est magique lorsque l’on capture une photo d’une télécommande, d’une plaque de cuisson à induction, et plusieurs autres objets tech : les surfaces qui étaient opaques pour l’œil humain finissent par devenir transparentes pour le capteur du OnePlus 8 Pro.

Depuis un premier article publié par Android Pit, les médias internationaux attendent que OnePlus procède à une clarification de son système. Mais déjà, une piste simple permet d’expliquer brièvement le fonctionnement : au lieu de filtrer la lumière infrarouge, le filtre à couleur utilisé dans le mode photochrome joue avec pour augmenter les contrastes, notamment en basse lumière.

La lumière infrarouge peut pénétrer dans certains matériaux auxquels la lumière visible pour l’humain ne peut pas. Cela conduit ainsi à cet « effet rayon X » involontaire, que permet le OnePlus 8 Pro. Normalement, le mode ne devrait pas rencontrer de problème pour la sécurité ou la confidentialité : les tests que chacun a pu faire montrent que l’effet se limite à quelques objets.

One of the best examples 🤯#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP

— Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020