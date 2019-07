La Casa de Papel : quand arrivera la partie 4 sur Netflix ?

La partie 3 de la Casa de Papel a débarqué récemment sur nos comptes Netflix. Un vrai plaisir pour la majorité des fans, mais qui aurait tout de même eu un peu tendance à nous laisser sur notre fin. Résultat ? On se pose désormais une question majeure. Quand la partie 4 de la Casa de Papel sera-t-elle publiée ? Combien de temps allons-nous devoir patienter pour découvrir la suite des aventures de Tokyo et du Professeur ? On fait le point sur les informations disponibles. Attention, cet article contient des SPOILERS sur la partie 3.

La Casa de Papel, un plaisir à faire durer

Nous n’avons eu le droit qu’à huit épisodes de la série d’Alex Pina. Autant dire que pour beaucoup ils sont passés très vite. Les retrouvailles entre le Professeur et ses braqueurs (plus quelques nouveaux) se faisaient pour la bonne cause : libérer Rio, capturé par la police.

A la fin de la saison, c’est chose faite. Mais ce n’est pas pour autant fini. A cause de la blessure de Nairobi bien sûr, de la situation quelque peu compliquée des braqueurs dans la banque… Une fin sous forme de mini cliffangher qui nous rend donc anxieux de savoir la suite.

On commence par une bonne nouvelle : la quatrième saison a déjà été tournée, juste après la 3e. On peut donc penser que Netflix aurait pu tout mettre en ligne d’un coup. Mais, si on se base sur la première saison (en deux parties sur Antena 3 en Espagne puis sur Netflix), il va sans doute falloir attendre au moins 4 mois. On aurait tendance à mettre une pièce sur octobre ou sur décembre. Bien sûr, rien n’est encore garanti, mais on imagine que Netflix va essayer de faire durer le buzz…

Il est très probable, comme vous l’aurez compris, que la partie 4 se fasse encore attendre quelques mois. On espère que cela ne vous fait pas regretter d’avoir fait du binge-watching avec ses épisodes. En attendant, vous pouvez toujours lire la critique de Captain PopCorn et revoir les épisodes…