La clé de sécurité Titan de Google est maintenant disponible en France

Afin d’éviter que vos comptes sur les services en ligne ne soient facilement piratés, il est aujourd’hui recommandé d’utiliser la connexion en deux étapes lorsque cette fonctionnalité est disponible. Et en plus des applications de vérification ou des codes de validation envoyés par SMS, il est également possible de sécuriser les comptes en ligne avec des clés physiques de sécurité. En substance, en plus de saisir un mot de passe, vous devrez également valider la connexion à l’aide de la clé de sécurité.

Il y a un an, Google est entré dans ce business en lançant sa clé de sécurité Titan. Mais au lancement, le produit n’était disponible qu’aux États-Unis.

La bonne nouvelle, c’est qu’à partir de cette semaine, il sera également possible d’acheter la clé de sécurité de Google en France.

En effet, Google vient d’annoncer la disponibilité de ce produit dans l’Hexagone (55 euros) sur le Google Store, mais aussi au Canada, au Japon et au Royaume-Uni.

La clé peut se connecter aux appareils via USB, NFC ou Bluetooth, pour valider les connexions.

Une clé qui protège vos comptes

« Les clés de sécurité Titan sont construites avec une puce matérielle qui comprend un micrologiciel conçu par Google pour vérifier l’intégrité des clés. Chaque clé s’appuie sur les normes FIDO pour vérifier de manière cryptographique votre identité et l’URL de la page de connexion, empêchant ainsi un attaquant d’accéder à votre compte, même si vous êtes amené à fournir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe », rappelle la firme de Mountain View dans un billet de blog.

Bien évidemment, la clé de sécurité permet de sécuriser les comptes Google, mais celle-ci fonctionnera également sur tous les sites et services qui supportent les clés de sécurité suivant les standards FIDO. Parmi ces sites supportés, il y a Coinbase, Dropbox, Facebook, GitHub, Salesforce, Stripe et Twitter.

Pour encore plus de sécurité, en plus d’utiliser une clé comme celle de Google, vous pouvez aussi installer un bon logiciel antivirus sur vos appareils.