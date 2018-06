La connexion à internet des Tesla aura une option payante pour les nouveaux clients

Tesla va proposer une option « Premium Connectivity » à ses nouveaux clients à partir du 1er juillet 2018. Les fonctions basiques de connectivité resteront gratuites.

Depuis la première Tesla Model S lancée en 2012, tous les modèles Tesla sont équipés d’une connexion à internet intégrée, 3G puis 4G. Tesla s’appuie sur cette connectivité pour publier des mises à jour logicielles pour ses voitures, ainsi que des cartes et des données de trafic en direct, des données de pilote automatique et des services de streaming. Et même si c’est toujours la norme pour les propriétaires de Tesla, cela pourrait bientôt changer. Selon nos confrères d’Electrek, l’entreprise automobile va déployer un forfait « Premium Connectivity » payant afin d’améliorer les fonctionnalités Internet de sa flotte.

A vrai dire, il ne s’agit pas vraiment d’une (mauvaise) surprise. En 2014, Tesla avait indiqué que les connexions Internet de ses voitures seraient fournies gratuitement pendant quatre ans, soit jusqu’à fin 2018. Nous y sommes presque, et des changements semblent se profiler à cet horizon, si l’on en croit un email interne destiné aux services commerciaux de la marque.

Deux option connectivité pour les Tesla à partir du 1er juillet 2018

En fait, Tesla va proposer deux options : l’une, basique et gratuite continuera d’équiper tous les modèles de la marque, à savoir le Model S, Model X et Model 3 sans limitation dans le temps. Cette version de la connexion à internet comprendra le système de navigation sans accès aux cartes satellites ou aux données de trafic en direct. Concernant les mises à jour de l’OS Tesla, qui se font généralement aussi par le réseau cellulaire, il faudra utiliser le WiFi. Cependant, si une mise à jour est liée à la sécurité, elle sera toujours disponible par tous les canaux.

Une nouveauté qui devrait faire son apparition le 1er juillet prochain, mais qui ne changera rien pour les propriétaires de Tesla ni pour ceux ayant commandé leur voiture avant cette date : si vous possédez déjà une Tesla ou si vous prévoyez commander un modèle S, X ou 3 avant le 1er juillet, vous n’aurez jamais à débourser un seul centime pour accéder à Internet de la façon dont il est actuellement offert dans les voitures Tesla. Si vous achetez une Tesla après le 1er juillet, vous aurez le choix entre le forfait Connectivité Premium ou le forfait Connectivité Standard.

Ceux qui optent pour le forfait Premium Connectivity auront accès aux cartes satellites et au trafic en direct, ainsi qu’à la musique et aux médias en streaming. Le forfait pourrait coûter aux alentours de 100 dollars par an. Toutefois, les personnes qui commandent un modèle S ou X, ou un Model 3 en version haut de gamme le 1er juillet ou après cette date bénéficieront d’une année gratuite de l’option Premium.

Tesla confirme que ce changement s’appliquera à l’ensemble des marchés ou Tesla est présent à compter du 1er juillet prochain.