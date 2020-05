La désinformation sur le coronavirus est un cas d’école pour la recherche universitaire

Par sa nature imprévisible et angoissante, la pandémie de coronavirus génère depuis le départ beaucoup de désinformation. Les fausses nouvelles se déploient beaucoup via les réseaux sociaux forçant ces derniers à réagir. On a notamment vu des théories complotistes reliant le déploiement de la 5G à la diffusion du Covid-19. Les conséquences sont bien réelles puisque certains équipements ont été détruits par des militants britanniques en colère. Des salariés d’opérateurs mobiles ont même dû subir les foudres de riverains très remontés.

Conserver d’urgence les données pour mieux comprendre cette période hors norme

Le déploiement de cette désinformation est un vrai cas d’école pour les chercheurs qui s’intéressent à ce domaine. Un groupe d’universitaires a justement publié une lettre ouverte adressée aux géants du web pour leur demander de conserver les informations des contenus supprimés. L’idée est également qu’ils fournissent ces données à la recherche et aux journalistes :

L’importance d’une information précise pendant cette pandémie est claire. Mais les connaissances sur le nouveau coronavirus évoluent rapidement. C’est également une occasion sans précédent d’étudier comment les flux d’informations en ligne affectent en fin de compte les résultats pour la santé (…) Mais ces études reposent sur des informations que vos entreprises contrôlent, notamment des informations que vous bloquez et supprimez automatiquement de vos services. Il est essentiel que les plateformes conservent ces données afin qu’elles puissent être mises à la disposition des chercheurs et des journalistes.

Il est vrai que cette période exceptionnelle devrait rester dans l’histoire et donnera lieu de à nombreuses études. L’idée est notamment de mesurer l’impact des réseaux sociaux et des médias sur le comportement des citoyens.

Il serait également possible de comprendre comment fonctionnent les campagnes de désinformation et ainsi de mieux les anticiper et les contrer à l’avenir. Ces connaissances pourraient aussi servir à affiner le développement d’outils conçus pour repérer automatiquement les fausses nouvelles.