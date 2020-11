La DualSense de la PS5 également compatible PS3… et Nintendo Switch !

Le 19 novembre prochain, en déballant votre nouvelle PlayStation 5, vous pourrez également découvrir la toute nouvelle manette mise au point par Sony : la DualSense. Une manette retravaillée, avec notamment un nouveau système de retour haptique et des gâchettes adaptatives, dont le jeu (inclus dans chaque PS5) Astro’s Playroom fera la parfaite démonstration.

La manette DualSense compatible PS5… mais pas que !

Si la console n’est pour l’heure commercialisée sur aucun territoire, ce n’est pas le cas des accessoires PS5, qui sont d’ores et déjà disponibles en boutiques aux Etats-Unis. Les plus pressés ont évidemment déjà fait l’acquisition d’une manette DualSense, et certains ont pu découvrir quelques fonctionnalités étonnantes.

En effet, outre la PS5, la nouvelle manette DualSense est également en mesure de se connecter aux smartphones Android et iOS, via sa connectivité Bluetooth. En attendant de réceptionner leur PS5, certains s’amusent à appairer leur manette avec un peu tout et n’importe quoi, et c’est comme cela que l’on a pu découvrir que la DualSense était compatible avec une ancienne console de Sony, à savoir la PlayStation 3. Etrangement, la manette n’est pas reconnue par la PS4.

Dualsense works on the Nintendo Switch pic.twitter.com/jQhSwUbUbE — BrokenGamezHDR (@BrokenGamezHDR_) November 2, 2020

Via un petit adaptateur Bluetooth signé 8bitdo, il a également été possible de synchroniser la manette DualSense… avec la Nintendo Switch. En effet, Bluetooth oblige, la manette signée Sony est bel et bien reconnue par la console hybride de Nintendo, et cataloguée comme une manette Pro Controller. Le système permet également de réassigner les touches à sa guise, et le tout en prend en charge les différents boutons de la manette, les sticks analogiques…

Rappelons que la nouvelle PlayStation 5 arrive en France dans quelques jours maintenant, à savoir le 19 novembre prochain. La PS5 est d’ores et déjà arrivée chez Presse-citron, et on vous en parle à cette adresse.