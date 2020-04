La fin d’une époque ? Twitter et les SMS, c’est (presque) fini

On a tendance à l’oublier, mais lorsque Twitter a été créé, il s’agissait d’un réseau social basé sur les SMS. C’est pour cela que la plateforme a une limite de 140 caractères pour les publications. Mais petit à petit, Twitter a évolué. Aujourd’hui, le service est surtout utilisé sur l’application mobile ou sur le web, et la limite de 140 est passée à 280 caractères.

Par ailleurs, Twitter se détache petit à petit des SMS. En septembre 2019, suite à un piratage dont le patron de l’entreprise, Jack Dorsey, a été victime, Twitter a décidé de supprimer la fonctionnalité qui permettait (encore) d’envoyer des tweets avec un SMS.

Évoquant des raisons de sécurité, Twitter avait annoncé la suppression de la fonctionnalité d’envoi de tweets via SMS, sauf pour quelques endroits où celle-ci est indispensable pour utiliser la plateforme.

Twitter abandonne les SMS

En revanche, la fonctionnalité qui permettait de lire des tweets via les SMS était encore disponible. Mais il y a quelques jours, Twitter a également décidé de supprimer celle-ci. « Nous voulons continuer à contribuer à la sécurité de votre compte. Nous avons constaté des vulnérabilités avec les SMS, nous avons donc désactivé Twitter via le service SMS, à l’exception de quelques pays. Tout le monde aura toujours accès aux SMS importants nécessaires pour se connecter et gérer ses comptes », lit-on dans l’annonce de l’entreprise.

Si les fonctionnalités SMS de Twitter ne manquent probablement pas à la plupart de ses utilisateurs, l’abandon progressif de celles-ci marque néanmoins un changement majeur pour la plateforme, ou même la fin d’une époque.

Mais cette décision ne plait pas à tout le monde. Par exemple, le site Dansdeals.com critique la décision, car de nombreux utilisateurs de ce site recevaient des alertes grâce aux SMS envoyés par Twitter. « Depuis plus de 11 ans, des milliers de lecteurs de DansDeals reçoivent des alertes SMS de nouvelles offres via le service », lit-on dans un billet. « En fait, le nombre d’abonnés Twitter de @DansDeals est passé d’environ 97 000 à moins de 89 000, car Twitter a apparemment supprimé les abonnés qui se sont inscrits aux alertes SMS DansDeals via leur service SMS rapide qui ne nécessitait pas un compte Twitter complet. »

Aujourd’hui, Twitter semble vouloir rendre sa plateforme facile à utiliser pour les nouveaux utilisateurs. Et petit à petit, l’app adopte des fonctionnalités qui sont déjà très populaires sur d’autres réseaux sociaux, comme les réactions dans la messagerie privée, ou les Stories.