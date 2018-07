La Galaxy Watch, une montre connectée signée Samsung ?

Faut-il y voir un changement de cap complet pour Samsung sur le marché des montres connectées ? L’entreprise sud-coréenne possède déjà une gamme baptisée Gear, mais on ne peut pas dire que cela soit un très grand succès. De plus en plus d’indices tendent à prouver que l’entreprise prendrait un nouveau cap avec une gamme de Galaxy Watch.

Adieu les Gear ?

Selon le portail SamMobile, Samsung serait sur le point d’effectuer un grand changement stratégique. Pour appuyer cette affirmation, le site s’appuie notamment sur un logo « Samsung Galaxy Watch ». Un utilisateur de Twitter en général bien informé @Universelce va même plus loin et affirme que Samsung abandonnerait au passage son système d’exploitation maison Tizen. A la place, elle reviendrait vers WearOS, le système développé par Google, soit un changement de cap complet. La firme misera aussi sur une batterie de 470 mAh ou encore la mesure de la pression artérielle de l’utilisateur.

Selon certaines rumeurs, Samsung voudrait aussi y intégrer son assistant vocal Bixby. Celui-ci n’est toujours pas disponible en français, cela représenterait donc un frein pour l’arrivée de cette éventuelle montre sur notre marché.

Relancer un marché moribond

Du côté de Samsung, aucune confirmation pour l’instant et il faudra probablement attendre au moins la fin du mois d’août pour en savoir plus. Une période en générale choisie par Samsung pour dévoiler ses nouveaux modèles de montres connectées lors de l’IFA.

Des informations qui de toutes façons devraient globalement confirmer qu’il n’y a pas de grosse révolution à prédire. Samsung cherche probablement à unir ses différents produits sous la bannière Galaxy. Une étiquette qui devrait être un peu plus parlante et surtout plus attractive pour les clients que Gear.

De quoi sortir Samsung du marché de niche et enfin venir concurrencer Apple, le principal acteur du marché ? Si les géants Suisses, spécialistes de l’horlogerie n’y arrivent pas, la tâche s’annonce tout de même compliquée. Il va falloir attendre un peu pour en avoir le cœur net…