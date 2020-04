La Gamescom 2020 aura bien lieu, mais au format numérique

Depuis le début de l’année, le coronavirus a été à l’origine de très nombreuses annulations de manifestations publiques. Côté high-tech, le WWDC 2020 a été annulé, tout comme la Google I/O, sans oublier la conférence F8 de Facebook. Le Salon de Genève fait lui aussi partie des victimes du COVID-19, tout comme le salon E3 2020. Aujourd’hui, on apprend que la Gamescom est elle aussi annulée.

En effet, conséquence directe de la décision des autorités allemandes concernant l’interdiction de toute forme de rassemblement jusqu’au 31 août, la Gamescom 2020 est annulée. Rappelons que cette dernière devait se tenir du 25 au 29 août prochain, à Cologne, au sein de la célèbre Koelnmesse. Même si les organisateurs ont cru jusqu’au bout à la tenue de l’évènement, ce dernier ne pourra donc pas être proposé, sous sa forme « physique« .

❗ Even though not all details are known at present, the nationwide ban on major events until the end of August will also affect the planning for #gamescom2020. Furthermore: gamescom 2020 will definitely take place digitally! We will provide further information shortly. ❗

— gamescom (@gamescom) April 15, 2020