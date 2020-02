La marque Poco est de retour avec le Poco X2 : écran 120 Hz, Snapdragon 730G et caméra de 64 mégapixels

En 2018, le constructeur chinois Xiaomi avait secoué le marché des smartphones en lançant une nouvelle marque : Poco ou Pocophone. Celle-ci a ensuite lancé le Poco F1, un smartphone avec des performances comparables à celles des smartphones haut de gamme de l’époque, mais dont le prix était très compétitif.

Malgré le succès (médiatique) de la marque Poco et du Poco F1, ce dernier n’a pourtant pas eu droit à un successeur en 2019. Mais cette année, Poco est bien de retour. Il y a quelques semaines, Xiaomi a annoncé le passage de Poco du statut de sous-marque à celle de marque indépendante.

Si l’on ne sait pas ce que cela implique réellement au niveau de l’organisation, on comprend que grâce à son nouveau statut, Poco aura droit à encore plus d’indépendance lors du développement de ses futurs produits.

Et aujourd’hui, Poco lance enfin un nouveau smartphone : le Poco X2

Cependant, il ne s’agit pas réellement d’un successeur pour le Poco F1 qui, à l’époque, utilisait le meilleur processeur disponible pour les smartphones haut de gamme.

Le Poco X2 est plutôt une nouvelle version du Redmi K30 (sans la 5G), le modèle présenté par Xiaomi au mois de janvier. En substance, il s’agit d’un mobile milieu de gamme, avec quelques arguments intéressants.

Le site Android Authority écrit même que le Poco X2 a « exactement les mêmes spécifications et la même conception que le Redmi K30. »

En substance, si vous étiez intéressé par le Redmi K30, vous pourriez également être intéressé par le Poco X2. D’ailleurs, il est probable que là où le Poco X2 sera disponible, le Redmi K30 ne le sera pas forcément.

A shoutout to our fans, developers & initial team for keeping POCO relevant!

As a thank you note, we have a limited edition packaging where #POCOX2's X2 on the box comprises all the fan names. #SmoothAF #POCO pic.twitter.com/pFIoLwghQ4 — POCO India (@IndiaPOCO) February 4, 2020

Et pour l’Europe, le même modèle pourrait être proposé sous une autre marque. À titre d’exemple, en 2019, le Redmi K20 est arrivé en Europe sous une autre enveloppe : le Xiaomi Mi 9T.

Un smartphone proche des mobiles haut de gamme

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un smartphone intéressant, avec un très bon rapport qualité/prix.

L’un des principaux arguments du Poco X2 est son écran XXL de 6,67 pouces qui profite d’un taux de rafraichissement de 120 Hz. Cela permet d’avoir des animations plus fluides par rapport au taux de 60 Hz, qui est encore le standard de l’industrie.

With 6.67 inch display and 20:9 aspect ratio, the new #POCOX2 will be the most comfortable smartphone to hold. #SmoothAF #POCO pic.twitter.com/2kYH9CF3Al — POCO India (@IndiaPOCO) February 4, 2020

Sous le capot, le Poco X2 cache un processeur Qualcomm Snapdragon 730G. Il s’agit d’un processeur milieu de gamme, mais avec quelques fonctionnalités premium, que l’on trouve par exemple sur le Mi Note 10 de Xiaomi.

Here's a final list of the unbelievable specs that the #POCOX2 has to offer for an experience that's #SmoothAF!

– #120HzDisplay

– Qualcomm Snapdragon 730G

– LiquidCool technology

– 4500 mAh battery

– 27W charger in-box

– 64MP Quad camera Sony IMX 686

– 20 MP dual front camera pic.twitter.com/r6J55TkgVw — POCO India (@IndiaPOCO) February 4, 2020

Ce processeur est accompagné d’une mémoire RAM au choix de 6 Go (avec 64 Go ou 128 Go de stockage), ou bien de 8 Go (avec 128 Go de stockage).

Pour la photo et la vidéo, le Poco X2 a 4 caméras sur le dos : une caméra principale de 64 mégapixels (Sony IMX686), un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et une quatrième caméra de 2 mégapixels pour la profondeur.

En façade, l’appareil est équipé de deux caméras : un capteur de 20 mégapixels et un autre de 2 mégapixels. Ces caméras ne sont pas placées sur une encoche, mais sur un trou percé sur l’écran, avec un design qui rappelle le Galaxy S10.

Quant à la batterie, elle a une capacité de 4 500 mAh.

En Inde, le prix du Poco X2 (qui varie en fonction de la mémoire RAM et du stockage interne) est compris entre l’équivalent de 200 euros et l’équivalent de 250 euros.

Pour le moment, on ne sait pas si cet appareil arrivera dans d’autres pays. Mais comme expliqué plus haut, il est tout à fait possible que Xiaomi propose le même modèle avec une autre marque et un autre nom en Europe.