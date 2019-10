La montre Moto 360 est de retour, mais pas grâce à Motorola

La Moto 360 était incontestablement l’une des meilleures montres connectées sous Android Wear (aujourd’hui devenu Wear OS). Mais à l’instar de nombreux autres constructeurs, Motorola a cessé d’utiliser le système d’exploitation, et a même mis fin à cette gamme.

La bonne nouvelle, pour les nostalgiques, c’est que la Moto 360 est de retour. Mais ce n’est plus Motorola qui propose ce nouveau produit. Comme le rapporte le site The Verge, une société baptisée eBuyNow a obtenu une licence afin de produire une montre Moto 360 de troisième génération.

Côté design, on a tout ce qui plaisait chez l’ancienne Moto 360 de Motorola. En ce qui concerne la fiche technique, on est assez proche de la montre connectée de cinquième génération de Fossil, sortie cette année.

New Moto 360 (3rd Gen) 1.2-inch fully-circular OLED

Always-on Display

Stainless Steel Casing @Qualcomm Snapdragon Wear 3100

1GB RAM/8GB ROM

Wear OS by Google

355mAh with Fast Charging (0 to 100% in 60 mins) £275/$350 coming December pic.twitter.com/qj9EBspeJL — Safwan AhmedMia (@SuperSaf) October 29, 2019

Une nouvelle montre Moto 360

La nouvelle Moto 360 tourne sous Wear OS (donc, la version récente du système d’exploitation), et a un écran circulaire OLED de 1,2 pouce d’une résolution de 360 x 360. Sous le capot, il y a un SoC Qualcomm Snapdragon 3100, une mémoire RAM de 1 Go et 8 Go de stockage. La montre est également équipée d’un GPS, d’un module NFC pour les paiements, ainsi qu’un capteur de battements cardiaques. La Moto 360 de troisième génération embarque une batterie de 355 mAh qui se chargerait de 0 % à 100 % en seulement six minutes.

eBuyNow vend cette montre avec un bracelet en cuir et un autre en caoutchouc.

Cette nouvelle montre coûtera 350 dollars aux États-Unis, où elle sera disponible en précommande à partir du mois de novembre, puis arrivera sur le marché au mois de décembre.

En tout cas, cette nouvelle génération du Moto 360 débarque alors que le constructeur Xiaomi pourrait prochainement dévoiler sa première vraie montre connectée. Et celle-ci pourrait bien tourner sous Wear OS.