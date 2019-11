La NASA demande de l’aide à SpaceX pour se rendre sur la Lune

On le sait, la NASA désire retourner sur la Lune d’ici 2024, l’agence spatiale américaine souhaite faire retourner des hommes et surtout emmener la première femme lors de cette expédition. Pour ce faire, la NASA a déjà sélectionné 9 entreprises pour l’accompagner dans cette mission, cependant il semblerait que ce ne soit pas assez.

En effet, en ce début de semaine, la NASA a annoncé d’importants renforts : Sierra Nevada Corporation, Ceres Robotics, Tyvak Nano-Satellite Systems, ou encore SpaceX, l’entreprise d’Elon Musk, ainsi que Blue Origin de Jeff Bezos. Avec ces 5 recrues, cela fait désormais 14 entreprises qui oeuvrent pour le programme Artemis de la NASA. Pour rappel, ce programme vise à établir une présence à long terme sur la Lune, dans un objectif plus lointain d’effectuer des missions sur Mars.

Toutes ces entreprises ne feront pas directement partie de l’excursion, pour y participer elles devront faire leurs preuves et faire des propositions intéressantes. Les équipes sélectionnées pourront ensuite utiliser leur technologie afin de transporter de l’équipement jusqu’à la surface lunaire dès 2021. Lorsque l’on parle d’équipement, il s’agira vraisemblablement de rovers, des sources d’énergie, et autre matériel pour réaliser des expériences scientifiques. Ces équipements permettront aux scientifiques d’étudier la Lune, tout en réfléchissant a de prochaines missions à destination de Mars.

La NASA a déjà signé des contrats avec 3 de ces 14 entreprises : Astrobotic, Intuitive Machines, et Orbit Beyond. Ces dernières ont l’assurance d’être consultées pour transporter des charges utiles sur la Lune d’ici 2021. Devant une deadline si courte, Orbit Beyond a dû se retirer après avoir déclaré qu’elle n’était pas en mesure de mener à bien cette mission. Cette place pourrait donc être donnée à une nouvelle compagnie, et pourquoi pas SpaceX ou Blue Origin ?

Pour le moment rien n’est confirmé, Blue Origin, dirigé par le fondateur d’Amazon Jeff Bezos, espère obtenir le feu vert de la NASA avec son atterrisseur Blue Moon qu’il a présenté en mai 2019. Elon Musk avec son entreprise SpaceX, vante son vaisseau spatial Starship, qui est certainement l’un des modèles de fusées les plus séduisants aujourd’hui.

Le programme Artemis se précise, il y a quelques semaines la NASA était fière de présenter les combinaisons qui seront utilisées pour ce voyage.