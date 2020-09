La NASA offre 5 millions de dollars à qui trouvera une solution primordiale pour se rendre sur la Lune

On le sait, la NASA désire plus que tout retourner sur la Lune. Depuis de nombreuses années, l’agence spatiale américaine s’efforce à penser aux moindres détails pour mener à bien cette mission. Au fil des derniers mois, nous avons eu l’opportunité de découvrir les tenues qui seront portées lors de cette excursion historique, mais également quelles seront les sociétés qui permettront d’envoyer de nouveaux êtres humains sur la Lune, et notamment la première femme.

Si tout semble se dérouler comme prévu, quelques problématiques donnent du fil à retordre à la NASA. Sur Terre, on a parfois tendance à oublier la chance que l’on a d’avoir le Soleil et l’énergie qu’il dégage. Évidemment, la Lune et le Soleil sont également des astres familiers. Pourtant les nuits lunaires peuvent parfois durer plus de deux semaines. Pour que les astronautes puissent continuer à mener leurs recherches une fois sur place, et surtout vivre, il faut impérativement trouver une solution pour reproduire l’énergie solaire.

Une problématique à résoudre de toute urgence.

Pour ce faire, la NASA a décidé de passer par le crowdsourcing via la plateforme HeroX en intitulant le projet « Watts on the Moon ». Cet appel d’offres consiste à trouver les entreprises capables de remédier à ce problème, en échange de 5 millions de dollars au total. Petite précision importante, les participants individuels ne doivent être que des citoyens américains, tandis que les organisations doivent opérer principalement à partir des États-Unis.

Ce projet n’est pas sûr de déterminer un véritable gagnant, néanmoins ce problème d’énergie doit absolument être résolu avant le départ théoriquement prévu en 2024. Les 5 millions prévus en cas de récompenses sont dérisoires face aux 32 milliards de dollars que coûterait un tel projet à la NASA. Si l’année 2024 semble être celle choisie pour retourner sur la Lune, il va désormais falloir trouver une solution afin d’y pérenniser notre existence, sous peine de devoir repousser encore la date.