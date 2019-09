La NASA diffuse la représentation (renversante) d’un trou noir

Le 10 avril dernier a marqué un tournant dans l’histoire scientifique. Pour la première fois en effet, une preuve visuelle de l’existence des trous noirs a été apportée. A l’aide d’un large réseau de télescopes des astronomes sont parvenus à capturer l’image de l’objet céleste alors même que ce dernier est invisible à l’œil nu. La photo est par la suite devenue très célèbre et a beaucoup circulé sur Internet.

La NASA a cette fois décidé d’aller encore plus loin en proposant la simulation vidéo d’un trou noir. Cette modélisation en 3D permet d’apprécier ce phénomène dans toute sa complexité. Il suffit de regarder l’extrait diffusé sur Twitter pendant quelques secondes pour prendre conscience de son caractère quasi hypnotique.

Visualize a mind-bending black hole 😱

The gravity of a black hole is so intense, it distorts its surroundings like a carnival mirror. Simulations help us see what Einstein meant when he said gravity warps the fabric of space & time. Get sucked in: https://t.co/9TK79WZ6Fr pic.twitter.com/B6k7cHjpA6

— NASA (@NASA) September 26, 2019