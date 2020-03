La NASA se mêle de la mobilité urbaine en présentant un programme complet

Si la NASA s’apprête à retourner sur la Lune d’ici 2024, pour ensuite enchainer sur une exploration de Mars, l’agence spatiale américaine a également de nombreux défis sur Terre. En effet, accompagnée de 17 startups, la NASA s’investi dans un programme visant à améliorer la mobilité urbaine, en passant par les voies aériennes.

Dans l’hypothèse où un tel projet se concrétise un jour, ce réseau aérien pourrait servir à la livraison de colis, aux courses en taxis ou VTC, et pourquoi pas aux services d’urgence comme les ambulances ou les pompiers. Le Urban Air Mobility Grand Challenge rassemble de jeunes entreprises et d’autres plus établies qui cherche à développer des nouvelles technologies concernant le transport aérien.

Robert Pearce, administrateur associé de la NASA dans l’aéronautique, explique dans un communiqué : « Avec cette étape, nous continuons à rassembler les pièces qui, nous l’espérons, concrétiseront bientôt la vision longtemps attendue de véhicules pilotés et non pilotés plus petits offrant une variété de services autour des villes et dans les zones rurales ».

L’idée de ce programme est d’allier les forces de ces entreprises afin de concrétiser les idées afin de proposer de véritables solutions de transports aériens dédiés aux particuliers et aux professionnels. « Notre partenariat avec la FAA sera un facteur clé dans la réussite et la sécurité de l’industrie que nous pouvons attendre de la réalisation du Urban Air Mobility Grand Challenge au cours des prochaines années », a ajouté Robert Pearce.

Ce défi devrait se disputer en 2022, d’ici là les entreprises auront l’occasion de tester leurs inventions dans de conditions réelles dès cette année, c’est pour la signature de la Federal Aviation Administration est primordiale avant toute chose. Starr Ginn, responsable du Urban Air Mobility Grand Challenge, a déclaré que cet aval était important : « Nous considérons ce travail comme une étape de réduction des risques en vue du Grand Challenge« .