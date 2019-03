La Nintendo Switch en promo sur Amazon à 279€ au lieu de 299€ 🔥

Pour profiter de cette promotion sur Amazon, il vous suffit de cliquer sur la case « Appliquer le coupon » qui ajoute 12,50€ de remise sur l’offre déjà proposée sur la Nintendo Switch en modèle noir.

La Nintendo Switch avec manette est habituellement vendue à 299,99€ chez tous les marchands et c’est l’une des consoles de jeu les plus populaires du marché. Elle se démarque par son catalogue exclusif à Nintendo avec de très gros titres comme Zelda Breath of the Wild, Super Smash Bros Ultimate ou encore Super Mario Odyssey.

Sa grande particularité est que vous pouvez à la fois jouer sur votre télévision ou en déplacement, comme la console est hybride. Le pack en promotion sur Amazon comprend :

La Switch

La station d’accueil

Joy-Con gauche grise

Joy-Con droite grise

Support Joy-Con

Câble HDMI

L’adaptateur secteur

Comme toujours sur Amazon, la Nintendo Switch profite de la livraison gratuite et rapide. Vous bénéficiez aussi de toutes les garanties françaises avec le produit. L’offre est une vente flash, elle est donc limitée dans le temps.

Profiter de l’offre